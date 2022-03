SPV Kematen-Piberbach/Rohr lässt weiterhin nichts anbrennen: 3:0-Erfolg gegen Wolfern

Details Montag, 28. März 2022 19:34

Mit der Sportunion Wolfern und der SPV Kematen-Piberbach/Rohr trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Union Wolfern schien Kematen-Pib./Rohr aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kematen/Rohr wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Gast hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Ersatzgeschwächte SPV kommt erst spät ins Spiel

In der ersten Hälfte fanden beide Teams wenige Highlights vor, sowohl die Gäste aus Kematen, als auch die Hausherren konnten im letzten Drittel nicht wirklich zwingend werden. Torlos ging es somit zur Halbzeitpause in die Kabinen. Kapitän Dominik Landerl brach schließlich in Durchgang zwei für die SPV Kematen-Piberbach/Rohr den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Durch den Führungstreffer platzte dann auch der Knoten und der eingewechselte Daniel Graf schoss die Kugel zum 2:0 für Kematen-Pib./Rohr über die Linie (79.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Thomas Lederhilger in Minute 86 per Freistoß. Am Ende verbuchte die SPV Kematen-Piberbach/Rohr dank einer starken zweiten Hälfte einen komfortablen 3:0-Erfolg und macht in der zweiten Hälfte der Saison genau da weiter, wo man in der Hinrunde aufgehört hatte.

In der Tabelle liegt die Sportunion Wolfern nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ die Union Wolfern zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

Nachdem Kematen-Pib./Rohr hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Kematen/Rohr weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Der Defensivverbund der SPV Kematen-Piberbach/Rohr ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwölf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die Saison von Kematen-Pib./Rohr verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, drei Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Die letzten Resultate von Kematen/Rohr konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist Wolfern zum SC Ernsthofen, zeitgleich empfängt die SPV Kematen-Piberbach/Rohr den ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg.

1. Klasse Ost: Sportunion Wolfern – SPV Kematen-Piberbach/Rohr, 0:3 (0:0)

86 Thomas Lederhilger 0:3

79 Daniel Thomas Graf 0:2

69 Dominik Landerl 0:1