Sierning klettert auf Platz vier - umkämpfter 3:2-Erfolg gegen St. Marien

Details Sonntag, 03. April 2022 19:14

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Sierning mit 3:2 gegen St. Marien für sich entschied. Die Union St. Marien erlitt gegen den SV Sierning erwartungsgemäß eine Niederlage. St. Marien hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Sierning startet Comeback nach Wiederanpfiff

Michael Wiesinger traf vor 200 Zuschauern nach einem Eckball per Kopf zur Führung für den Gast (28.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts in Durchgang eins, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Der Seitenwechsel und die Pause taten den Hausherren sichtlich gut, die Mayrpeter-Elf kam putzmunter aus de Kabine und war drauf und dran das Spiel zu drehen - mit Erfolg: Matthias Winzig war es, der in der 52. Minute den Ball im Gehäuse der Union St. Marien unterbrachte. Für das zweite Tor von Sierning war Hazim Haji Hasan verantwortlich, der in der 54. Minute bei seinem ersten Versuch an St. Marien-Keeper Stadler scheiterte, die Kugel aber im Nachschuss im Tor unterbrachte. Winzig schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Das 2:3 von St. Marien bejubelte Michael Huber (85.), daran anzuknüpfen gelang den Schützlingen von Markus Platzl jedoch nicht. Letzten Endes holte der SV Sierning gegen die Union St. Marien drei Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Sierning in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

St. Marien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Union St. Marien holte auswärts bisher nur sieben Zähler. St. Marien findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Union St. Marien schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich St. Marien schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Union St. Marien steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Sierning mit aktuell 26 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist Sierning zur Sportunion Wolfern, gleichzeitig begrüßt St. Marien den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn auf heimischer Anlage.

1. Klasse Ost: SV Sierning – Union St. Marien, 3:2 (0:1)

85 Michael Huber 3:2

63 Matthias Winzig 3:1

54 Hazim Haji Hasan 2:1

52 Matthias Winzig 1:1

28 Michael Wiesinger 0:1