ATSV Stein stoppt Talfahrt - Goldtorschütze Fallend sorgt für knappen Dreier!

Details Montag, 04. April 2022 20:54

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom ASV Mayr Bau Bewegung Steyr und dem ATSV Malerei u. Fassaden Stein, die mit 0:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte der ATSV Stein zu Hause mit 4:0 gewonnen.

Dezimierte Steyrer gehen leer aus

Dorian Fallend stellte die Weichen für die Gäste bereits früh auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz darauf hatten die Schützlinge von Alexander Kupfinger noch die Chance auf das 2:0, Philipp Haas machte bis zu seinem Torabschluss alles richtig, versagte jedoch vor Schlussmann Ajdin Hurem und vergab. Die einzig nennenswerte weitere Aktion war ein rüdes Foul von Enid Durakovic, der direkt nach dem Seitenwechsel mit glatt-rot vom Platz flog (47.). Als der Schlusspfiff dann ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der ASV Bewegung Steyr stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Ost und hat bereits 55 Gegentreffer kassiert. Die Heimmannschaft findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Sturm der Bewegung Steyr stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der ASV Mayr Bau Bewegung Steyr schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte des ASV Bewegung Steyr waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ATSV Stein im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg des ATSV Stein, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem ATSV Malerei u. Fassaden Stein zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Am nächsten Sonntag reist die Bewegung Steyr zur Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, zeitgleich empfängt der ATSV Stein die Union T.T.I. St. Florian Juniors.

1. Klasse Ost: ASV Mayr Bau Bewegung Steyr – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 0:1 (0:1)

15 Dorian Fallend 0:1