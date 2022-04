SC Ernsthofen siegt ohne ein Tor zu schießen und gibt rote Laterne ab

Details Sonntag, 10. April 2022 09:41

Der ASV Haidershofen-Behamberg bleibt weiterhin eine Wundertüte. Die Euphorie war groß, als man vor wenigen Wochen im Nachtragsspiel Ligaprimus Windischgarsten die erste Niederlage der Saison bescherte. An diesen Achtungserfolg anzuknüpfen, blieb seither aus. Am gestrigen Samstag setzte es erneut eine bittere Niederlage gegen den SC Ernsthofen.

Latzelsberger avanciert zum unglücklichen Matchwinner

Die Ränge in der neu gebauten Sportanlage in Haidershofen waren gestern trotz trübem Wetter gut gefüllt - 280 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen dem SC Ernsthofen und dem ASV Haidershofen-Behamberg. Eine besonders spannende, ereignisreiche Partie blieb den Anhängern beider Teams jedoch verwehrt, wenige Torraumszenen standen auf dem Programm. Entsprechend unspektakulär war auch der Pausenstand - es ging mit einem 0:0 in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel, keiner der Kontrahenten glänzte mit Durchschlagskraft in der Offensive, was sich weiterhin erheblich auf den Unterhaltungsfaktor auswirkte. Pechvogel des Tages war definitiv Oliver Latzelsberger, dessen Eigentor Haidershofen ins Hintertreffen brachte (60.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Unter dem Strich nahm der SC Ernsthofen beim ASV Haidershofen einen glücklichen Auswärtssieg mit.

Der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Im Sturm des ASV Haidershofen stimmt es ganz und gar nicht: 19 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Haidershofen verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Der ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SCE holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der SC Ernsthofen verbesserte sich durch den Dreier auf Position 13. Mit nur 13 Treffern stellt der SCE den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Ost. Der SC Ernsthofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, satte acht Unentschieden und sieben Pleiten. Nur einmal ging der SCE in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für den ASV Haidershofen ist der SV Sierning auf gegnerischer Anlage (18.04.2022, 16:30). Der SC Ernsthofen misst sich zur selben Zeit mit dem SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

1. Klasse Ost: ASV RAIKA Haidershofen/Behamberg – SC Ernsthofen, 0:1 (0:0)

60 Eigentor durch Oliver Latzelsberger 0:1