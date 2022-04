4:4! Torreiche Punkteteilung in Spital/Pyhrn

Details Sonntag, 17. April 2022 16:19

In der 18. Runde der 1. Klasse Ost kam es in der Begegnung zwischen dem SV DANA-Türen Spital/Pyhrn und der Sportunion Wolfern zu einem Duell zweier Mannschaften aus der Mitte der Tabelle, die zudem in der Rückrunde bislang vergeblich auf einen "Dreier" gewartet hatten. Die Gästeelf von Coach Stefan Wimmer lag früh mit 3:0 und später mit 4:3 voran und hatte den ersten Sieg in diesem Jahr vor Augen, den Hausherren gelang jedoch in der Nachspielzeit noch der Ausgleich zum 4:4-Endstand. Somit wurden nach einem 1:1-Remis im Hinspiel auch am Karsamstag die Punkte geteilt.

Gäste mit früher 3:0-Führung - Huber-Elf macht Rückstand wett

Obwohl die Union fünf Stammkräfte vorgeben musste, fanden die Gäste ausgezeichnet ins Spiel und setzten den Matchplan zunächst hervorragend um. Die Gäste stützten sich auf eine sichere Defensive, schalteten immer wieder schnell um und sahen nach rund 20 Minuten bereits wie die Sieger aus. Nach zehn Minuten nickte Markus Neustifter eine Flanke von Sebastian Einheller ein. Kurz danach eroberte die Wimmer-Elf den Ball und kombinierte sich an der Seite nach vorne, Sebastian Hofer nahm das Leder geschickt an und schloss trocken ab. 60 Sekunden später durften die Wolferner erneut jubeln, als Spitals Stefan Lahnt nach einem Schuss der Gäste das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor lenkte. Die Hausherren schienen geschlagen, doch das Team von Trainer Heribert Huber bewies tolle Moral. In Minute 25 war Philipp Stranimaier nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle. Zehn Minuten später gelang Johannes Gösweiner nach einer Ecke der Anschlusstreffer. Kurz danach brandete im Huber Gössweiner Stadion erneut Jubel auf, als Rene Gressenbauer freistehend an den Ball kam, sich die Chance nicht entgehen ließ und auf 3:3 stellte. Kurz vor der Pause der nächste Schock für die Gäste. Bei einem Zweikampf krachte Neustifter unglücklich in die Bande und zog sich am Knie eine tiefe Wunde zu, sodass die Rettung kommen und der Offensivspieler verarztet werden musste.

Hausherren gleichen in Minute 94 erneut aus

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Akbel bekamen die Besucher eine flottes Match zu sehen. Es ging auch in Durchgang zwei munter hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten, den Weg ins Tor wollte der Ball zunächst aber nicht finden. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatten die Gäste die Nase wieder vorne, als Michael Lederhilger eine Freistoßflanke einnickte. Ein weiteres Mal wollten sich die "Wölfe" die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und sahen auch schon wie die Sieger aus, doch in Minute 94 schlug es im Kasten des erst 16-jährigen Union-Schlussmannes Johannes Schachermayr noch einmal ein. Nach einer Ecke setzte sich Renail Husic bei einem Kopfballduell robust durch und fixierte den 4:4-Endstand.

Stefan Wimmer, Trainer Sportunion Wolfern:

"Wenn man rasch 3:0 führt und auch nach 90 Minuten voranliegt, muss man einem Sieg nachtrauern. Auch wenn der erste Dreier in diesem Jahr für den Kopf ungemein wichtig gewesen wäre, geht das Unentschieden unter dem Strich in Ordnung, zumal der Gegner nach dem klaren Rückstand tolle Moral bewiesen hat. Aber wichtig ist jetzt in erster Linie, dass Markus Neustifter bald wieder auf die Beine kommt und in einigen Wochen wieder ins Geschehen eingreifen kann".