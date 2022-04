Erfolgsserie von Kematen-Pib./Rohr hält weiter an

Details Sonntag, 17. April 2022 18:12

Durch ein 2:0 holte sich die SPV Kematen-Piberbach/Rohr in der Partie gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein drei Punkte. Pflichtgemäß strich Kematen-Pib./Rohr gegen den ATSV Stein somit drei Zähler ein. Ebenso wie im Hinspiel (2:1-Sieg für KePi/Rohr), tat sich die Mannschaft von Andreas Hintersteiner schwer gegen kompakt verteidigende Gleinker und kam durch eine Standardsituation auf die Siegerstraße.

Angerer bricht Bann per Kopf

Die Hausherren versuchten von Beginn an engagiert das Tempo der Partie vorzugeben und dies gelang ihnen auch großteils. Knapp zehn Minuten gespielt, zappelte es auch schon das erste Mal im Netz von Gästegoalie Bachinger, der Treffer von Rene Gumplmayr musste jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen werden. Es folgten etliche gute Chancen auf Seiten der SPV, doch weder Gumplmayr (20.), noch oder Lederhilger (20./43.) konnten diese nutzen. So ging es ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann trotz mäßiger spielerischer Kreativität nicht lange, bis der Favorit zum ersten Mal anschreiben konnte. Der aufgerückte Marc Angerer köpfte eine Ecke von Thomas Lederhilger in die Maschen und markierte das 1:0 (55.). In der Schlussphase der Partie hatten die Schützlinge von Alexander Kupfinger sogar den Ausgleich auf dem Fuß, der eingewechselte Dorian Fallend scheiterte aber kläglich und setzte seinen Abschluss aus vielversprechender Position weit über den Querbalken (85.). In der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs ließ Lederhilger nochmal seine Klasse aufblitzen und vollendete nach gekonntem Dribbling zum 2:0 (92.). Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr strich somit den nächsten Dreier ein und bleibt vorne dran an Ligaprimus Windischgarsten.

Zahlen und Fakten

Kematen/Rohr setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte die SPV Kematen-Piberbach/Rohr. Die bisherige Spielzeit von Kematen-Pib./Rohr ist weiter von Erfolg gekrönt. Kematen/Rohr verbuchte insgesamt 13 Siege und drei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der ATSV Stein findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Der ATSV Malerei u. Fassaden Stein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Kematen-Pib./Rohr zum ASV Mayr Bau Bewegung Steyr, zeitgleich empfängt der ATSV Stein den SC Ernsthofen.

1. Klasse Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 2:0 (0:0)

92 Thomas Lederhilger 2:0

55 Marc Angerer 1:0