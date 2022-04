23. Heimsieg in Serie! SV Windischgarsten zieht Mayrpeter-Elf weiße Frühjahrs-Weste aus

Details Sonntag, 24. April 2022 13:52

Am 19. Spieltag der 1. Klasse Ost kam es in der Begegnung zwischen dem SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten und dem SV Sierning zum Aufeinandertreffen zwischen dem aktuellen Tabellenführer und dem besten Rückrunden-Team. Rund 200 Besucher kamen am Samstagnachmittag auf ihre Kosten und sahen packende und kurzweilige 90 Minuten. Der in der DANA Arena seit 18. Mai 2019 (!) verlustpunktfreie Ligaprimus wurde seiner Favoritenrolle gerecht und feierte mit einem 4:1-Erfolg den bereits 23. Heimsieg in Serie. Auch wenn für die Sierninger nach sechs Siegen am Stück Schluss mit lustig war und der SVS die weiße Frühjahrs-Weste ausziehen musste, begegneten die Gäste der Winkler-Elf mit offenem Visier und lieferten eine bärenstarke Performance ab.

Windischgarstener Doppelschlag

Nach dem Anpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Eisterhuber entwickelte sich ein intensives und flottes Spiel. Nach sechs Siegen in Serie trat die Gästeelf rund um Spielertrainer Philipp Mayrpeter mit breiter Brust auf und bot dem möglichen Meister die Stirn. Die Sierninger agierten entschlossen und aggressiv und verlangten dem Tabellenführer alles ab. Nach einem souveränen 5:1-Erfolg im Hinspiel stellte die Winkler-Elf Mitte der ersten Halbzeit aber erneut die Weichen auf Sieg. Nach 20 Minuten war es Adnan Jasarevic, der bei einem Getümmel die Ruhe bewahrte, den Ball mit rechts annahm und mit links versenkte. Fünf Minuten später brandete in der Arena erneut Jubel auf, als Michael Schwaiger einen sehenswerten Windischgarstener Angriff trocken abschloss. Auch nach dem Doppelschlag der Hausherren ließen sich die Sierninger nicht entmutigen und hatten den Anschlusstreffer vor Augen, eine Top-Chance der Gäste machte SVW-Keeper Philipp Liesinger aber mit einer tollen Parade zunichte.

Schwaiger verwandelt Strafstoß zur Vorentscheidung

Trotz des klaren Rückstandes gaben sich die Sierninger nicht geschlagen und setzten nach Wiederbeginn alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden. In Minute 55 holten die Mannen von Coach Peter Winkler jedoch zum entscheidenden Schlag aus. Nachdem Raphael Weber im Sierninger Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Schwaiger den fälligen Elfmeter zum 3:0. Auch danach ließen die Gäste nicht locker und hielten weiterhin beherzt dagegen, am Beghinn der Schlussviertelstunde war die Messe aber endgültig gelesen - Windischgarsten-Kapitän Daniel Pawluk schlug einen Stanglpass, den Schwaiger zu seinem dritten Tor an diesem Tag verwertete. Wenig später durfte auch die starke Mayrpeter-Elf jubeln, als dem ebenerst eingewechselten Hazim Hasan der hochverdiente Ehrentreffer zum 4:1-Endstand gelang.

Karl Reisenbichler, Sportlicher Leiter SV Windischgarsten:

"Es war ein tolles, intensives Match und für uns tolles Ergebnis. Auch wenn wir die Heimstärke eindrucksvoll untermauert haben, waren die Sierninger ein bärenstarker Gegner und haben uns 90 Minuten lang alles abverlangt. Zudem verfügt der SVS über eine sympathische, tolle Truppe. Mit diesem Dreier konnten wir frisches Selbstvertrauen tanken für das bevorstehende Derby in Spital. In der Tabelle sieht es nach wie vor gut aus, doch die Kematener hängen uns weiterhin an den Fersen".