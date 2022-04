St. Florian Juniors siegen dank spätem Feichtner-Treffer im Derby!

Details Sonntag, 24. April 2022 18:57

Die Differenz von einem Treffer brachte den St. Florian Juniors gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für die St. Florian Jrs. geendet.

Feichtner entscheidet umkämpfte Partie

Konstantin Waglhuber war es, der vor 150 Zuschauern für die Gäste den Führungstreffer besorgte (10.). Nach einem gescheiterten Klärversuch fasste sich der Kapitän der Juniors ein Herz und zog erfolgreich ab. Sportunion Hofkirchen/Trk glich bis zum Halbzeitpfiff trotz zahlreicher Versuche und aggressivem Anlaufen nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Harald Denthaner beide Teams mit der knappen Führung für die Union T.T.I. St. Florian Juniors in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren gleich am Drücker und hatten deutlich mehr Spielanteile. In Minute 63 hatte SU Hofkirchen den Ausgleich parat. Nachdem Raphael Prinz im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde, gab es Strafstoß für die Omeragic-Elf. Lorenz Föchterle übernahm die Verantwortung und blieb souverän vom Punkt - verdienter Ausgleich für die Gastgeber. Kurz vor Ultimo war noch Samuel Feichtner zur Stelle und zeichnete nach einem Stanglpass für das zweite Tor der St. Florian Juniors verantwortlich (84.). Schließlich strichen die St. Florian Jrs. die Optimalausbeute gegen die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis ein.

In der Tabelle liegt Sportunion Hofkirchen/Trk nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die Gastgeber verbuchten insgesamt elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Situation bei SU Hofkirchen bleibt angespannt. Gegen die Union T.T.I. St. Florian Juniors kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschten die St. Florian Juniors im Klassement nach vorne und belegen jetzt den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die St. Florian Jrs. momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien riefen die Union T.T.I. St. Florian Juniors konsequent Leistung ab und holten neun Punkte.

Auf neuntem Rang hielten sich die St. Florian Juniors in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne.

Am Sonntag muss die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis bei der Union St. Marien ran, zeitgleich werden die St. Florian Jrs. von der SPV Kematen-Piberbach/Rohr in Empfang genommen.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – Union T.T.I. St. Florian Juniors, 1:2 (0:1)

84 Samuel Feichtner 1:2

63 Lorenz Föchterle 1:1

10 Konstantin Waglhuber 0:1