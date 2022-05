3:3! Rassige Punkteteilung in Molln

Details Samstag, 30. April 2022 12:02

Zum Auftakt der 20. Runde der 1. Klasse Ost empfing der SV Molln die Sportunion Wolfern. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellenfünften durften sich die Zuschauer am Freitagabend auf eine interessante Partie freuen, zumal beide Teams in der Vorwoche einen Sieg feiern konnten und nachlegen wollten. Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel entwickelte sich auch im Boards & More Stadion ein intensives Gefecht, das nach 90 rassigen und spannenden Minuten mit einem 3:3-Unentschieden endete.

Fünf Tore in Halbzeit eins

Rund 300 Besucher bekamen zunächst ein Abtasten zu sehen, ehe die Partie Fahrt aufnahm es nach einer Viertelstunde Schlag auf Schlag ging. Die Heimelf von Coach Albert Kabashi eröffnete den Torreigen, als Niklas Winkler den Ball aus halblinker Position ins lange Eck zirkelte. Über die Führung durfte sich SV aber nur kurz freuen. Fünf Minuten später bugsierte Gottfried Waizinger den Ball nach einem Gestochere in die Maschen und glich aus. In der Folge rückte Mollns Torjäger in den Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst wurde Michael Rosenegger ideal in Szene gesetzt, der Angreifer nahm den Ball gekonnt mit und versenkte die Kugel staubtrocken. Keine fünf Minuten später stellte der 32-Jährige auf 3:1 und durfte sich erneut als Torschütze feiern lassen. Vom Mollner Doppelschlag zeigten sich die Gäste wenig beeindruckt und waren kurz danach wieder voll im Spiel, als Christoph Huber nach einem Querpass das Spielgerät in die Maschen lenkte. Damit hatten beide Teams ihr Pulver zunächst verschossen, ging es mit 3:2 in die Pause.

Huemer gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wiesinger erhöhte die Gästeelf von Trainer Stefan Wimmer die Schlagzahl und machte ordentlich Dampf. Doch die Mollner lauerten auf Konter und fuhren auch den einen oder anderen gefährlichen Gegenstoß, sodass in dieser Phase sowohl die Vorentscheidung, wie auch der Ausgleich möglich war. Nach rund einer Stunde durften schließlich die Gäste jubeln, als Berthold Huemer aus rund 25 Metern abzog und den Ball in den Winkel knallte. In der restlichen Spielzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste hatten optisch mehr vom Spiel, die Kabashi-Elf war im Konter aber stets gefährlich. Aufregung im Mollner Strafraum, nachdem einem SV-Verteidiger nach einer Ecke der Ball vermeintlich an die Hand gesprungen war, blieb die Pfeife des Unparteiischen aber stumm. In Minute 93 hatten die Hausherren den Sieg vor Augen, der nach einem Laufpass auf das Union-Gehäuse zulaufende Onur Memis setzte das Leder jedoch über den Kasten. Somit wurden mit einem 3:3-Remis die Punkte geteilt.

Florian Fröhlich, Sektionsleiter SV Molln:

"Auch wenn es bitter ist, eine 3:1-Führung nicht ins Ziel zu bringen, war es in einer flotten und kurzweiligen Partie letztendlich eine gerechte Punkteteilung. Einerseits hätten wir uns nicht beschweren können, hätte der Referee bei der strittigen Situation in unserem Strafraum auf Elfmeter entschieden. Andererseits hatten wir in der Nachspielzeit den Matchball. In Summe läuft es aktuell nicht schlecht und sind bereits fokussiert auf das anstehende Sechs-Punkte-Spiel in Haidershofen".