Derbys haben eigene Gesetze: St. Marien triumphiert gegen Hofkirchen!

Details Montag, 02. Mai 2022 13:29

Die Union St. Marien spuckte der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis ordentlich in die Suppe und gewann im gestrigen Aufeinandertreffen deutlich mit 3:0. Gegen St. Marien setzte es für Sportunion Hofkirchen/Trk eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatte SU Hofkirchen keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell noch mit 5:0 gewonnen.

Ex-Hofkirchner bringt St. Marien früh auf die Siegerstraße

Ein alter Bekannter brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute ins Hintertreffen - Arman Mukaelijan war es, der nach einem Freistoß zur Stelle war und trocken zur frühen Führung für den Underdog einnetzte. Die restliche erste Hälfte verlief großteils unspektakulär, die Kontrahenten begegneten sich entgegen der Erwartungen auf Augenhöhe und neutralisierten sich gegenseitig, bis zum Pausenpfiff blieb es somit beim 1:0 zu Gunsten der Hausherren. Auch der Beginn der zweiten Hälfte ähnelte stark dem Spielverlauf des ersten Durchgangs und die Platzl-Elf schlug in Minute 68 wieder eiskalt zu. Simon Aigner war nach einer Hereingabe zur Stelle und sorgte für den zweiten Streich des Tages. Es ging in eine hitzige Schlussphase, in der die Sportunion Hofkirchen nochmal alles versuchte, jedoch kläglich an der konzentriert verteidigenden Heimmannschaft scheiterte. In der 91. Spielminute holte sich Ex-Samareiner Julian Deutsch noch einen Platzverweis wegen Beleidigung ab, ehe Mohammed Al Abodi einen rabenschwarzen Tag für die Hofkirchner mit dem 3:0 besiegelte (94.).

Zahlen und Fakten

Die Union St. Marien rangiert derzeit im unteren Mittelfeld. Fünf Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen hat St. Marien derzeit auf dem Konto.

Das Konto von SU Hofkirchen zählt mittlerweile 35 Punkte. Damit stehen die Gäste auf einem starken dritten Platz. Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Sportunion Hofkirchen/Trk die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist die Union St. Marien zur Sportunion Wolfern, zeitgleich empfängt SU Hofkirchen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 3:0 (1:0)

94 Mohammed Al Abodi 3:0

68 Simon Aigner 2:0

2 Arman Mukaelijan 1:0