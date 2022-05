SV Spital/Pyhrn weist Windischgarsten in die Schranken - Gösweiner erzielt Jahrhunderttor

Details Montag, 02. Mai 2022 17:21

Nach überaus dominanten drei Jahren und einer Machtdemonstration nach der anderen wird nun die Luft an der Pole-Position für den SV Windischgarsten immer dünner. Im Derby am Samstag gegen den SV Spital am Pyhrn setzte es bereits die dritte Niederlage des Jahres für den Tabellenführer, dies trotz mehr als dreißigminütiger Überzahl. Sang- und klanglos verlor die Winkler-Elf gegen starke Hausherren am Ende mit 5:2.

Gösweiner schockt Windischgarsten per Fallrückzieher

Die Zeichen standen von Beginn an in diesem Prestigeduell sehr gut für den Ligaprimus, der bereits in der dritten Spielminute durch einen Treffer von Adnan Jasarevic in Führung ging. Das Team von Heribert Huber ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken, man bündelte trotz des frühen Rückschlags die Kräfte und steckte das Gegentor gut weg. Satte 650 Zuschauer sahen somit einen offenen Schlagabtausch, der erst spät in der ersten Hälfte den zweiten Tagestreffer zu bieten hatte - und was für einen. In der womöglich letzten Aktion des ersten Durchgangs schraubte sich Andreas Gösweiner hoch und versetzte mit seinem Fallrückziehertor die heimischen Fans in Ekstase (47.). Dies war zugleich auch der Pausenstand und nur das Warmup für eine turbulente zweite Hälfte.

Spital trifft dreifach in Unterzahl

Die Gäste hatten sich wohl in der Pause nicht von dem bitteren Gegentreffer erholt, so klingelte es bereits vier Minuten nach Wiederanpfiff erneut im Kasten von SVW-Goalie Philipp Liesinger. Diesmal war es Georg Gösweiner, der auf dem rechten Flügel durchbrach und staubtrocken ins lange Eck verwertete. Auf den Führungstreffer folgte ein vermeintlich herber Rückschlag: Benjamin Auerbach wurde von Referee Daniel Postlbauer in Minute 55 wegen wiederholtem Foulspiel per Ampelkarte vom Platz gestellt. Dies resultierte entgegen der Erwartungen nicht in einem Powerplay des Tabellenführers, sondern in erneuten Jubelschreien auf den Heimrängen. Rene Gressenbauer, 2019/20 noch Goalgetter im Trikot der Lilanen, war Nutznießer eines Fehlers von Liesinger und erhöhte auf 3:1 (59.). Die Winkler-Elf schien sich wieder aufgerappelt zu haben, als Markus Pölz in Minute 63 wieder verkürzte, wurde aber knapp neun Minuten darauf wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Erneut war es Georg Gösweiner, der die letzten Zweifler verstummen ließ und die Vorentscheidung parat hatte. Abgerundet wurde diese äußerst fulminante zweite Hälfte noch mit einem Last-Minute Freistoßtor von Nihad Porcic (94.), der den 5:2-Endstand herbeiführte.

Während der SV Spital/Pyhrn am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein gastiert, duelliert sich Windischg. zeitgleich mit dem TUS Kremsmünster.

Stimme zum Spiel

Heribert Huber (Trainer SV Spital/Pyhrn):

„Wenn du gegen den Tabellenführer daheim 5:2 gewinnst, kannst du der ganzen Mannschaft nur ein Pauschallob aussprechen. Sie sind in diesem Spiel wirklich über sich hinausgewachsen und haben verdient gewonnen. Ich will auch keinen herausheben, der Tormann sowie die Verteidigung haben gut verteidigt, die Mittelfeldspieler haben gerackert und die Stürmer haben die Tore gemacht."

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 5:2 (1:1)

94 Nihad Porcic 5:2

72 Georg Gösweiner 4:2

63 Markus Pölz 3:2

59 Rene Gressenbauer 3:1

49 Georg Gösweiner 2:1

47 Andreas Gösweiner 1:1

3 Adnan Jasarevic 0:1