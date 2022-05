Hofkirchen beendet Sieglos-Serie gegen Ernsthofen

Details Sonntag, 22. Mai 2022 13:55

Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Ernsthofen. Sportunion Hofkirchen/Trk ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SCE einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SU Hofkirchen vor eigenem Publikum ein 3:0 verbucht.

Dominante Hofkirchner machen schon in Durchgang eins alles klar

Clemens Strauch brachte die Gastgeber nach Vorarbeit von Nico Pilz in der 16. Minute verdient nach vorn. In der 35. Minute brachte Dario Glavas den Ball per Freistoß im Netz des SC Ernsthofen unter. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Joseph Patrick Ndiga Ngue die Führung der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis aus. Zur Halbzeit blickte Sportunion Hofkirchen/Trk auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Eigentlich war der SCE schon geschlagen, als Philipp Schuster das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (56.). Letztlich kam SU Hofkirchen gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Zahlen und Fakten

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis im Klassement nach vorne und belegt jetzt vorerst den dritten Tabellenplatz. Zwölf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Sportunion Hofkirchen/Trk momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SU Hofkirchen endlich wieder einmal drei Punkte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SC Ernsthofen rangiert auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt der SC Ernsthofen nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto des SCE gehen. Vier Siege, acht Remis und zehn Niederlagen hat der SCE derzeit auf dem Konto.

Während die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis am kommenden Sonntag den ASV Raika Haidershofen-Behamberg empfängt, bekommt es der SC Ernsthofen am selben Tag mit dem SV Sierning zu tun.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – SC Ernsthofen, 4:0 (3:0)

56 Philipp Schuster 4:0

42 Joseph Patrick Ndiga Ngue 3:0

35 Dario Glavas 2:0

16 Clemens Strauch 1:0