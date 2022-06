Highlight zum Saisonabschluss: Spital/Pyhrn und Sierning liefern sich Torfestival!

Details Montag, 13. Juni 2022 14:40

Ein Topspiel hatte der letzte Spieltag der 1. Klasse Ost noch zu bieten: Der SV Sierning trat die Reise zum SV Spital/Pyhrn an. Es ging um den prestigeträchtigen dritten Platz, den die Mannschaft einnehmen würde, die gewinnt. Die beiden Offensiven der Kontrahenten schienen auch im letzten Match der Saison in Takt zu sein, nachdem die Zuschauer sieben Tore bestaunen durften, hieß es am Ende 4:3-Heimsieg und Platz drei für den SV Spital/Pyhrn.

R. Gressenbauer sorgt für Last-Minute-Sieg nach Toreregen

Die Partie wurde von Beginn an ihren Erwartungen gerecht. Bereits in der zweiten Spielminute markierte Jürgen Gressenbauer den ersten Treffer per Elfmeter und brachte die Hausherren in Führung. Der SV Sierning kam gekonnt zurück und ging mit einem schnellen Doppelschlag in Führung. Erst war es Spielertrainer Philipp Mayrpeter, der das Netz zum Zappeln brachte (10.), ehe Matthias Winzig die Partie frühzeitig - zum ersten Mal - auf den Kopf stellte (13.). In Minute 24 egalisierte Renail Husic den Stand wieder und erhöhte ebenso sein Torekonto. Dieser Stand hielt auch bis zur Pause, es ging mit einem Remis in die Kabinen. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff, erneut Elfmeter-Alarm im Sierninger Strafraum. Einmal mehr ließ sich Jürgen Gressenbauer nicht zweimal bitten und versenkte den fälligen Strafstoß. Das Torfestival ging munter weiter und nun waren die Gäste wieder am Drücker. Marcel Herzog war es, der ein drittes Mal an diesem Tag für ein zwischenzeitliches Unentschieden sorgte (60.). In der Schlussphase gelang den Hausherren noch der Lucky-Punch, Rene Gressenbauer, der Bruder des Doppeltorschützen, zeichnete sich für den 4:3-Endstand verantwortlich (89.).

Beide Teams Titelaspiranten in der Folgesaison

Spital/P. bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Einschließlich der aktuellen erzielte der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn 90 Treffer im gesamten Saisonverlauf. Zum Saisonende hat der SV Spital/Pyhrn 15 Siege, sieben Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Spital/P. lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn nun schon seit elf Spielen ungeschlagen.

Sierning schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Mit einem sehr guten Torverhältnis von 63:42 geht für den SV Sierning eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sowohl offensiv als auch defensiv wusste man zu überzeugen.

1. Klasse Ost: SV DANA-Türen Spital am Pyhrn – SV Sierning, 4:3 (2:2)

89 Rene Gressenbauer 4:3

60 Marcel Herzog 3:3

48 Jürgen Gressenbauer 3:2

24 Renail Husic 2:2

13 Matthias Winzig 1:2

10 Philipp Mayrpeter 1:1

2 Jürgen Gressenbauer 1:0