Starkes Comeback: ATSV Stein-Rückkehrer Schinkinger schießt St. Marien fast im Alleingang ab!

Details Sonntag, 14. August 2022 14:42

Mit dem ATSV Stein und der Union St. Marien trafen am gestrigen Nachmittag zwei Teams aufeinander, die in der Vorsaison fast durchwegs direkte Tabellennachbarn waren. Beide Mannschaften schafften letztlich zum Saison-Endspurt den Klassenerhalt, wobei sich die Gleinker bestimmt gern an das völlig verrückte Herzschlag-Finish im Derby gegen Haidershofen erinnern. Nun lieferten sich die Kontrahenten zum Saisonauftakt ein torreiches Hin und Her, wobei am Ende Edel-Rückkehrer Jonas Schinkinger mit einem Viererpack den Unterschied zu Gunsten der Hausherren machte.

St. Marien gelingt früher Doppelschlag, Stein hat adäquate Antwort parat

Die Gäste aus St. Marien verzeichneten einen Traumstart in die Partie und gelangten bereits früh vermeintlich auf die Siegerstraße. Mohamed Al Abodi schnürte binnen zwei Minuten einen Doppelpack (13./15.). Nicht ganz so schnell, dafür ähnlich effektiv zeigten sich die Hausherren. Jonas Schinkinger, nach Gastspielen in Dietach, Perg und Seitenstetten wieder zurück an alter Wirkungsstätte, schlug direkt ebenso per Doppelschlag zurück (20./34.). Doch auch damit war noch nicht Schluss in Durchgang eins: Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ernst Radlgruber für St. Marien zur Führung (43.). Die Union St. Marien nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Spätestens nach dem Seitenwechsel avancierte Schinkinger letztlich zum Mann des Tages und sorgte mit Tagestreffern Nummer drei (56.) und vier (77.) für die Vorentscheidung. Kurz vor Ultimo war noch Mathias Wagner zur Stelle und zeichnete per Elfmeter für das fünfte Tor des ATSV Malerei u. Fassaden Stein verantwortlich (81.). Die Union St. Marien hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Für den Gastgeber geht es am kommenden Samstag bei der Union Neuhofen an der Krems weiter.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – Union St. Marien, 5:3 (2:3)

81 Mathias Wagner 5:3

77 Jonas Schinkinger 4:3

56 Jonas Schinkinger 3:3

43 Ernst Radlgruber 2:3

34 Jonas Schinkinger 2:2

20 Jonas Schinkinger 1:2

15 Mohammed Al Abodi 0:2

13 Mohammed Al Abodi 0:1