Neue Liga, altes Spiel? Union Adlwang krallt sich die Tabellenspitze

Details Sonntag, 28. August 2022 22:24

Spätestens nach dem 5:3-Auswärtserfolg in Hofkirchen am vergangenen Spieltag sollte man die Union Adlwang auf dem Zettel haben. Der Aufsteiger scheint auch die neue sportliche Umgebung aufzumischen und steht nach einem Heimsieg am heutigen Sonntagnachmittag gegen den SV Spital/Pyhrn auf dem ersten Tabellenplatz.

Kirtagskicker drehen in Durchgang zwei auf - Dramac glänzt mit Doppelpack

In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer nur wenige Highlights geboten, Tore gab es nicht zu sehen. Somit ging es für die Kontrahenten torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag und die Kirtagskicker wussten die nötige Durchschlagskraft an den Tag zu legen. Für den Führungstreffer von Adlwang zeichnete Andreas Bart verantwortlich (53.). Das 2:0 der Gastgeber stellte wenig später Tomislav Dramac sicher (56.). Nach 73 Minuten beförderte Spital/P. durch Georg Gösweiner das Leder zum 1:2 ins gegnerische Netz. Mit dem 3:1 sicherte Dramac per Elfmeter der Union HOVA Adlwang nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Am Schluss siegte die Union Adlwang gegen den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Adlwang in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag trifft die Union HOVA Adlwang auf den TUS Kremsmünster, der SV Spital/Pyhrn spielt am selben Tag gegen den FC Aschach an der Steyr.

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 3:1 (0:0)

81 Tomislav Dramac 3:1

73 Georg Gösweiner 2:1

56 Tomislav Dramac 2:0

53 Andreas Bart 1:0