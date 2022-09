Erste Pleite für Sierning: Sportunion Hofkirchen/Trk. gelingt Comeback nach Rückschlag

Details Sonntag, 04. September 2022 20:36

Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis fügte dem SV Sierning am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 2:1. Man knüpfte somit gekonnt nach der bitteren ersten Pleite gegen Adlwang an, siegte in der Vorwoche mit 4:0 gegen Aschach und nun auch gegen die Mayrpeter-Elf.

Hausherren drehen Partie binnen fünf Minuten

In der 39. Minute lenkte Christoph Zehetner den Ball zugunsten von Sierning nach einem Eckball ins eigene Netz. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. In der 66. Minute erzielte Florian Gruber nach Vorarbeit von Clemens Strauch das 1:1 für Sportunion Hofkirchen/Trk. Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Julian Deutsch, der in der 71. Minute nach einer kurz-gespielten Ecke zur Stelle war. Als Referee Sylejman Fejziu die Partie abpfiff, reklamierte SU Hofkirchen schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Sportunion Hofkirchen/Trk.

Der SV Sierning besetzt momentan mit fünf Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen. Am liebsten teilt Sierning die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

Am nächsten Sonntag reist SU Hofkirchen zum ASV Raika Haidershofen-Behamberg, zeitgleich empfängt der SV Sierning den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – SV Sierning, 2:1 (0:1)

71 Julian Deutsch 2:1

66 Florian Lukas Gruber 1:1

39 Eigentor durch Christoph Zehetner 0:1