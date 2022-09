TUS Kremsmünster zurück auf der Siegerstraße: Auswärtserfolg in Aschach

Details Montag, 12. September 2022 22:35

Mit 0:2 verlor Aschach/Steyr am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Kremsmünster. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur TUS Kremsmünster heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kremsmünster stellt früh Weichen auf Sieg

Vinzenz Xaver Johannes Lederer brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. Der FC Aschach zeigte sich infolgedessen engagiert, verzeichnete sogar die eine oder andere Einschussmöglichkeit, holte aber aus einer kurzen Drangphase nichts Zählbares heraus. Jakob Ziegler erhöhte den Vorsprung des TUS Kremsmünster nach 27 Minuten auf 2:0. Den Grundstein für den Sieg über den FC Aschach an der Steyr legte Kremsmünster bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Der Angriff ist beim FC Aschach/Steyr die Problemzone. Nur fünf Treffer erzielte das Heimteam bislang. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Aschach/Steyr bei. Nur einmal ging der FC Aschach an der Steyr in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Angriffsreihe des TUS Kremsmünster lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des TUS Kremsmünster.

Kremsmünster setzte sich mit diesem Sieg vom FC Aschach/Steyr ab und nimmt nun mit neun Punkten den vierten Rang ein, während Aschach/Steyr weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist der FC Aschach an der Steyr zur Union St. Marien, zeitgleich empfängt der TUS Kremsmünster den SV Sierning.

1. Klasse Ost: FC Aschach an der Steyr – TUS Kremsmünster, 0:2 (0:2)

27 Jakob Ziegler 0:2

10 Vinzenz Xaver Johannes Lederer 0:1