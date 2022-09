Haidershofens Offensive zündet: 3:0-Sieg gegen Kremsmünster

Details Montag, 26. September 2022 19:44

Gegen den ASV Raika Haidershofen-Behamberg holte sich der TUS Kremsmünster eine 0:3-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASV Haidershofen-Behamberg den maximalen Ertrag.

Dominanter Auftritt der Hausherren

Vor 200 Zuschauern markierte Markus Kronsteiner das 1:0 für die Gastgeber (37.) und stellte die Weichen für Haidershofen früh auf Sieg. Insgesamt zeigte sich die Heimelf in der ersten Halbzeit sehr engagiert, hielt hinten dicht und ging mit einer verdienten Führung in die Pause. Dies setzte man in Durchgang zwei auch nahtlos fort - Rafael Maderthaner brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des ASV Raika Haidershofen-Behamberg über die Linie (60.). Ronald Hammerschmid stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff per Elfmeter den Stand von 3:0 für den ASV Haidershofen-Behamberg her (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Haidershofen-Behamberg am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kremsmünster.

Zahlen und Fakten

Für den ASV Raika Haidershofen-Behamberg gibt es dennoch einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASV Haidershofen-Behamberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Prunkstück von Haidershofen-Behamberg ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der ASV Raika Haidershofen-Behamberg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Haidershofen-Behamberg deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist der ASV Haidershofen-Behamberg in diesem Ranking auf.

Der TUS Kremsmünster hat neun Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. In dieser Saison sammelte Kremsmünster bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Für den TUS Kremsmünster sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag reist der ASV Raika Haidershofen-Behamberg zur Union St. Marien, zeitgleich empfängt Kremsmünster die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – TUS Kremsmünster, 3:0 (1:0)

88 Ronald Hammerschmid 3:0

60 Rafael Maderthaner 2:0

37 Markus Kronsteiner 1:0