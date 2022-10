ATSV Stein zieht gegen Aschach den Kürzeren

Details Montag, 03. Oktober 2022 20:41

Ein Tor machte den Unterschied – der FC Aschach an der Steyr siegte mit 2:1 gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Gäste lassen sich Sieg nicht nehmen

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Daniel Seimair nach Vorarbeit von Pascal Stöger das 1:0 für den FC Aschach/Steyr (40.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Oliver Oberhauser versenkte die Kugel zum 2:0 (69.). Jonas Schinkinger verkürzte für den ATSV Stein später in der 77. Minute auf 1:2. Schließlich sprang für Aschach/Steyr gegen den ATSV Malerei u. Fassaden Stein ein Dreier heraus.

Der ATSV Stein belegt momentan mit 13 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 18:18 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Die Situation beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein bleibt angespannt. Gegen den FC Aschach an der Steyr kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC Aschach/Steyr im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Aschach/Steyr momentan auf dem Konto. Der FC Aschach an der Steyr befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Samstag reist der ATSV Stein zum SV Sierning, zeitgleich empfängt der FC Aschach/Steyr die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr.

1. Klasse Ost: ATSV Malerei u. Fassaden Stein – FC Aschach an der Steyr, 1:2 (0:1)

77 Jonas Schinkinger 1:2

69 Oliver Oberhauser 0:2

40 Daniel Seimair 0:1