Kutic-Gala im Derby: Hofkirchen triumphiert über St. Marien

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 23:02

Bei der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis gab es für die Union St. Marien nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Sportunion Hofkirchen/Trk löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Kutic glänzt nach ausgeglichener erster Hälfte

Igor Kutic war es, der vor etwa 230 Zuschauern nach Vorarbeit von Philipp Schuster in der 27. Minute das 1:0 für die Heimmannschaft besorgte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Josip Trbara zum Ausgleich für St. Marien. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - Remis lautete das Zwischenresultat. Kutic glänzte an diesem Tag besonders. Zuerst traf der Angreifer der Hausherren nach Vorarbeit von Ex-Samareiner Julian Deutsch (56.) und zehn Minuten später schnürte er bereits seinen Hattrick. Zwischenzeitlich hatte Tobias Sekoranja noch die Gelegenheit auszugleichen, ließ seine Chance, nur wenige Minuten vor dem 3:1, aber ungenützt verstreichen. Für das zweite Tor der Union St. Marien war letztlich Nicola Margeta verantwortlich, der in der 90. Minute per Strafstoß das 2:3 besorgte. Kurz darauf traf Florian Lukas Gruber in der Nachspielzeit für die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis (92.) und machte den 4:2-Endstand perfekt. Schließlich strich Sportunion Hofkirchen/Trk die Optimalausbeute gegen St. Marien ein.

Zahlen und Fakten

Nach dem klaren Erfolg über die Union St. Marien festigt SU Hofkirchen den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis. Zuletzt lief es erfreulich für Sportunion Hofkirchen/Trk, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

St. Marien findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Union St. Marien liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 25 Gegentreffer fing. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von St. Marien alles andere als positiv. Die Union St. Marien taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SU Hofkirchen stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Union Neuhofen an der Krems vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Marien den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – Union St. Marien, 4:2 (1:1)

92 Florian Lukas Gruber 4:2

90 Nicola Margeta 3:2

66 Igor Kutic 3:1

56 Igor Kutic 2:1

44 Josip Trbara 1:1

27 Igor Kutic 1:0