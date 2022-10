Youngstar Thaler schießt Kremsmünster zum Sieg: Wolfern geht erneut leer aus

Details Montag, 17. Oktober 2022 16:48

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen Kremsmünster und Wolfern an diesem zehnten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Wolfern erholt sich nicht von frühem Nackenschlag

Die Hausherren zeigten sich von Beginn an engagiert und machten den Eindruck, der schon drei Spiele anhaltenden Niederlagen-Serie ein Ende bereiten zu wollen. Dabei erwischte man einen exzellenten Start, bereits nach fünf Minuten ging die Wiesbauer-Elf in Führung. Noah Thaler, der zuletzt an einer Wadenverletzung laborierte und dadurch ausser Gefecht war, schlug zum bereits fünften Mal in dieser Saison zu. Nach einer einstudierten Eckball-Variante köpfte das erst 17-jährige Eigengewächs der Kremsmünsterer nach Vorarbeit von Antonio Dramac ein. Infolgedessen war die Partie von vielen Zweikämpfen geprägt, etwaige weitere Gelegenheiten konnten im ersten Durchgang nicht genutzt werden. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel auch nicht, am Ende retteten die Gastgeber die hauchdünne Führung über die Zeit.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Kremsmünster in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

Die Sportunion Wolfern findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur fünf Zähler.

Zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat die Union Wolfern momentan auf dem Konto. In dieser Saison sammelte Kremsmünster bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Während der TUS Kremsmünster am kommenden Sonntag die Union St. Marien empfängt, bekommt es Wolfern am selben Tag mit der Union HOVA Adlwang zu tun.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – Sportunion Wolfern, 1:0 (1:0)

5 Noah Thaler 1:0