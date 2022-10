Abwärtstrend bei Sierning: Schlusslicht Ernsthofen reitet sich langsam aus dem Schlamassel

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 23:35

Nach der Auswärtspartie gegen den SC Ernsthofen stand der SV Sierning mit leeren Händen da. Der Ernsthofen gewann 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Hausherren legen Traumstart hin

Sierning geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Ivan Grgic das schnelle 1:0 für den SC Ernsthofen erzielte. In der Folge hatte Matthias Winzig die große Chance auf den Ausgleich, vertändelte aber auch aufgrund der schlechten Platzverhältnisse frei vor dem Tor den Ball. Radek Gulajev wusste hingegen damit umzugehen und versenkte die Kugel mit einem satten Schuss zum 2:0 für den Ernsthofen (26.). Die Hintermannschaft des SV Sierning ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kurz vor Ultimo war noch Philipp Mayrpeter zur Stelle und zeichnete für das erste Tor der Gäste verantwortlich (86.). Am Ende verbuchte der SC Ernsthofen gegen Sierning die maximale Punkteausbeute.

Zahlen und Fakten

Der Ernsthofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab.

Der SV Sierning holte auswärts bisher nur vier Zähler. Sierning nimmt mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Dem SV Sierning bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für den SC Ernsthofen ist auf gegnerischer Anlage der ASV Raika Haidershofen-Behamberg (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich Sierning mit der Union HOVA Adlwang.

1. Klasse Ost: SC Ernsthofen – SV Sierning, 2:1 (2:0)

86 Philipp Mayrpeter 2:1

26 Radek Gulajev 2:0

2 Ivan Grgic 1:0