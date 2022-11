"Big Points"! ASV Haidershofen-Behamberg findet zum Herbstausklang mit Derbysieg wieder in die Spur

Details Samstag, 12. November 2022 13:59

Die am vergangenen Wochenende witterungsbedingt abgesagte Begegnung der 13. Runde der 1. Klass Ost zwischen dem ASV Raika Haidershofen-Behamberg und dem SC Ernsthofen wurde Samstagmittag ausgetragen. Im Duell zweier Nachbarn aus der unteren Tabellenregion ging es nicht nur um "big points", sondern auch um einen prestigeträchtigen Sieg im Niederösterreich-Derby. Beide Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Hausherren in den letzten drei Partien nur einen mickrigen Punkt ergatterten, reiste der SCE nach zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Raika Arena. Doch zum Herbstausklang fand die Heimelf von Peter Prokopczyk mit einem 3:1-Derbysieg wieder in die Spur. Die Ernshofener hingegen hängen nach der fünften Pleite im siebenten Auswärtsspiel weiterhin am Ende der Tabelle fest.

Torloser erster Durchgang

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Goia nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und waren in Halbzeit eins über weite Strecken spielbestimmend. Der ASV startete einige vielversprechende Angriffe und fand die eine odere Chance zur Führung vor, Markus Schlößl und Jakob Kronsteiner brachten in aussichtsreicher Position den Ball aber nicht an Gästegoalie David Noel vorbei. Die beste Chance der Ernsthofener fand Radek Gulajev vor, nach einer Hereingabe setzte der Spielertrainer des SCE das Leder aber knapp neben das Gehäuse der Heimischen. Somit ging es torlos in die Pause.

Hammerschmid bringt Hausherren per Freistoß in Front - ASV-Joker sticht

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang war das Derby umkämpft, zudem hatte die Prokopczyk-Elf auch nach der Pause zumeist mehr vom Spiel. In Minute 57 belohnten sich die Haidershofener für einen starken Auftritt, als Ronald Hammerschmid aus 18 Metern einen Freistoß ausführte und mit einem Schuss ins Tormanneck Keeper Noel überraschte. Mit der Führung im Rücken hatten die Hausherren Spiel und Gegner unter Kontrolle und stellten nach 70 Minuten die Weichen auf Sieg. Nach einer sehenswerten Kombination mit Schlößl schob Kronsteiner die Kugel an Goalie Noel vorbei. Die Vorentscheidung war gefallen, in der Nachspielzeit wurde das Derby aber noch einmal spannend, als Gulajev einen Freistoß im langen Eck versenkte. Doch die Hoffnung der Gäste währte nur einen Augenblick. Nach einem Hammerschmid-Corner und einem Gestochere setzte der eingewechselte Michael Schaufler das Spielgerät mit dem Außenrist zum 3:1-Enstand ins lange Eck.

Gerhard Hager, Sportlicher Leiter ASV Haidershofen-Behamberg:

"Dieser Sieg war ebenso verdient wie wichtig. Nach den zuletzt mäßigen Ergebnissen ist uns rechtzeitig vor der Winterpause der Befreiungsschlag gelungen und haben uns für eine starke Leistung belohnt. Da in der Tabelle das gesamte Feld eng beisammenliegt, ist im Frühjahr für fast alle Mannschaften viel möglich. Nachdem wir in der letzten Saison den Klassenerhalt erst über den Umweg der Relegation sichern konnten, sind wir dieses Mal zuversichtlich, den Ligaverbleib im Laufe der Rückrunde fixieren zu können."