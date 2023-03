Union Adlwang hadert mit Chancenverwertung: Gnadenlose Hofkirchner setzen Ausrufezeichen

Details Montag, 27. März 2023 21:27

Nach einem torlosen Remis in Haidershofen in der Vorwoche hatte die Union Adlwang am gestrigen Sonntag mit der Sportunion Hofkirchen die nächste schwierige Aufgabe vor der Brust. Nachdem Spitzenreiter SV Molln am Samstag bereits in Form eines dreifachen Punktgewinns überzeugen konnte, galt es für die Mannen von Coach Bernhard Huemer vorne anzuknüpfen, von Erfolg war dieses Vorhaben aber nicht gekrönt. Trotz der Tatsache, dass man über weite Strecken mehr vom Spiel hatte, ging man sang- und klanglos mit 1:5 unter.

Bart vergibt vom Punkt – effiziente Gäste kennen keine Gnade

Nachdem man sich im Hinspiel (Endstand 5:3 für Adlwang) bereits nichts geschenkt hatte, wurde wieder ein offener Schlagabtausch erwartet, den die Zuseher von der ersten Minute an zu Gesicht bekamen. Gleich in Minute zwei netzte Hofkirchens Christoph Zehetner nach Vorarbeit von Florian Gruber sehenswert ein. Die vermeintliche Antwort hatte Andreas Bart kurze Zeit später auf dem Fuß, scheiterte vom Elfmeterpunkt aber an Hofkirchen-Keeper Marcel Hofer. Es folgten etliche Hochkaräter auf beiden Seiten, sowohl Bart (29.), als auch Ivan Puskaric (36.) ließen gute Einschussmöglichkeiten ungenützt, sodass die Kirtagskicker trotz spielerischer Überlegenheit zum Seitenwechsel einem Rückstand hinterherliefen. Nach der Pause war es dann letztlich soweit: In Halbzeit eins noch gescheitert, setzte nun Bart Puskaric in Szene, der diesmal vor dem Kasten cool blieb – 1:1 (52.). Nur wenige Augenblicke später hatte Antonio Dramac die riesen Gelegenheit das Spiel auf den Kopf zu stellen, setzte seinen Abschluss aus kurzer Distanz aber über den Querbalken, ehe eine in weiterer Folge enorm effiziente Gastmannschaft kurzen Prozess mit den Hausherren machte. Prompt stellten Igor Kutic (60.) und Florian Gruber (62.) auf 1:3, bevor aus einem offenen Spiel mit leichten spielerischen Vorteilen seitens der Kirtagsstädter ein Debakel wurde: Es folgte das 1:4 durch Zehetner (72.) und kurz darauf setzte Gruber noch einen drauf (78.) – 1:5-Endstand.

Zahlen und Fakten

Trotz der Niederlage fiel die Union HOVA Adlwang in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Für die Heimmannschaft sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Sportunion Hofkirchen/Trk beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Die Union Adlwang stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SV DANA-Türen Spital am Pyhrn vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SU Hofkirchen den FC Aschach an der Steyr.

1. Klasse Ost: Union HOVA Adlwang – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 1:5 (0:1)

78 Florian Lukas Gruber 1:5

72 Christoph Zehetner 1:4

62 Florian Lukas Gruber 1:3

60 Igor Kutic 1:2

52 Ivan Puskaric 1:1

2 Christoph Zehetner 0:1

