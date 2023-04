Mahmic-Dreierpack: Haidershofens Rückkehrer erledigt SV Sierning im Alleingang!

Details Samstag, 01. April 2023 14:43

Mit 1:4 verlor der SV Sierning am vergangenen Freitag deutlich gegen den ASV Raika Haidershofen-Behamberg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der ASV Haidershofen-Behamberg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Haidershofen dreht nach Rückstand auf

Für den Führungstreffer von Sierning zeichnete Matthias Winzig nach einem Gestochere im Strafraum verantwortlich (20.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Anes Mahmic, der nach einem Gastspiel bei den Vorwärts Steyr Amateuren im Winter an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, mit dem 1:1 für Haidershofen-Behamberg zur Stelle (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 69. Spielminute stach Mahmic nach einem kapitalen Fehler von einem Sierninger Verteidiger erneut zu und schnürte seinen Doppelpack. Nach 80 Minuten beförderten die Gastgeber das Leder zum 3:1 erneut ins gegnerische Netz – Jakob Schlössl zeichnete sich dafür verantwortlich. In der 87. Minute legte Mahmic zum 4:1 zugunsten des ASV Haidershofen-Behamberg nach und krönte eine starke Performance mit einem Hattrick. Letzten Endes ging Haidershofen-Behamberg im Duell mit dem SV Sierning als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Prunkstück des ASV Raika Haidershofen-Behamberg ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 20 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Die Lage von Sierning bleibt angespannt. Gegen den ASV Haidershofen-Behamberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit diesem Sieg zog Haidershofen-Behamberg am SV Sierning vorbei auf Platz acht. Der Gast fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Der ASV Raika Haidershofen-Behamberg tritt am kommenden Samstag bei der Sportunion Wolfern an, Sierning empfängt am selben Tag die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – SV Sierning, 4:1 (1:1)

87 Anes Mahmic 4:1

80 Jakob Schlössl 3:1

69 Anes Mahmic 2:1

45 Anes Mahmic 1:1

20 Matthias Winzig 0:1

