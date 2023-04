SU Hofkirchen blüht weiter auf im Frühjahr: Union Wolfern bleibt nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 23. April 2023 22:17

Sportunion Hofkirchen/Trk erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die Union Wolfern. SU Hofkirchen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wolfern einen klaren Erfolg. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit der Sportunion Wolfern einen knappen 3:2-Sieger.

Neustifter sieht rot – Hofkirchen spaziert mühelos zum Sieg

Igor Kutic trug sich in der 31. Spielminute nach Vorarbeit von Somar Khaluf in die Torschützenliste ein. Die Pausenführung der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis fiel knapp aus. In der 59. Minute erhöhte Florian Lukas Gruber nach einem Freistoß von Khaluf auf 2:0 für den Gast. Mit dem 3:0 für SU Hofkirchen war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.) – diesmal zeichnete sich Lorenz Föchterle via Strafstoß, dem Torraub samt rot für Markus Neustifter vorangegangen ist, verantwortlich. In der 86. Minute legte Kutic zum 4:0 zugunsten der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis nach. Martin Sulzner gelang in der Nachspielzeit per Lupfer noch der Ehrentreffer für Wolfern (91.). Ein starker Auftritt ermöglichte Sportunion Hofkirchen/Trk am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Sportunion Wolfern.

Zahlen und Fakten

Die Abstiegssorgen der Union Wolfern sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Wolfern verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Im Tableau hatte der Sieg von SU Hofkirchen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die bisherige Spielzeit der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis ist weiter von Erfolg gekrönt. Sportunion Hofkirchen/Trk verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst sieben Niederlagen hinnehmen. Durch den klaren Erfolg über die Sportunion Wolfern ist SU Hofkirchen weiter im Aufwind.

Die Union Wolfern gibt am Freitag ihre Visitenkarte beim SV Molln ab. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) tritt die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis beim SV DANA-Türen Spital am Pyhrn an.

1. Klasse Ost: Sportunion Wolfern – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 1:4 (0:1)

91 Martin Sulzner 1:4

86 Igor Kutic 0:4

60 Lorenz Foechterle 0:3

59 Florian Lukas Gruber 0:2

31 Igor Kutic 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei