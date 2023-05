Der Eber lebt! TUS Kremsmünster schießt SV Spital/Pyhrn ab und sendet kräftiges Lebenszeichen

Details Montag, 15. Mai 2023 08:34

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der TUS Kremsmünster und der SV Spital/Pyhrn mit dem Endstand von 6:0. Auf dem Papier hatte die Zuschauer einen Sieg für Spital erwartet. Auf dem Platz erwies sich der TUS Kremsmünster als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von Spital/P. geendet.

Thaler schnürt Doppelpack nach Verletzungspause – Spital chancenlos trotz Überzahl

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kremsmünster bereits in Front. Noah Thaler, erstmals im Frühjahr nach einer Verletzungspause wieder mit an Board, markierte in der vierten Minute die Führung. In Minute 16 dann ein Dämpfer für die Hausherren: Oliver Wührleitner sah nach wiederholtem Foul die Ampelkarte, was in weiterer Folge die Kremsmünsterer aber keineswegs schwächte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Rene Ramoser nach einem Stanglpass einen weiteren Treffer für das Heimteam. Mit der Führung für den TUS Kremsmünster ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Thaler, der gekonnt den Spitaler Torwart umkurvte und ins leere Tor einschob, schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Kremsmünster einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Stjepan Miljak per Freistoß für den TUS Kremsmünster war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Jakob Ziegler überwand den gegnerischen Schlussmann vom Elfmeterpunkt zum 5:0 für Kremsmünster (53.). Eigentlich war der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn schon geschlagen, als Ramoser das Leder zum 0:6 über die Linie beförderte (66.). Letztlich feierte der TUS Kremsmünster gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Das bisherige Schlusslicht, Kremsmünster, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. Der TUS Kremsmünster bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Kremsmünster endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Schlappe behält der SV Spital/Pyhrn den neunten Tabellenplatz bei. Mit 54 Toren fing sich Spital/P. die meisten Gegentore in der 1. Klasse Ost ein. Acht Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV Spital/Pyhrn die dritte Pleite am Stück.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,48 Gegentreffer des TUS Kremsmünster stehen 2,57 bei Spital/P. gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Kremsmünster stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Sportunion Wolfern vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt der SV DANA-Türen Spital am Pyhrn den SV Sierning.

1. Klasse Ost: TUS Kremsmünster – SV DANA-Türen Spital am Pyhrn, 6:0 (2:0)

66 Rene Ramoser 6:0

53 Jakob Ziegler 5:0

48 Stjepan Miljak 4:0

46 Noah Thaler 3:0

43 Rene Ramoser 2:0

4 Noah Thaler 1:0

