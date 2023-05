Union Neuhofen nach elementarem Sieg im Gipfeltreffen in der Pole-Position im Meisterkampf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 08:28

Das ging schnell in der 1. Klasse Ost – nach Patzern vom SV Molln und der Union Adlwang ist der Meisterkampf endgültig eröffnet und längst kein Zweikampf mehr. Großer Nutznießer jüngster Punktverluste ist die Union Neuhofen, die gestern auswärts bei der Sportunion Hofkirchen eine harte Nuss vor der Brust hatte, ihre Aufgabe aber meistern konnte.

Frühe Treffer bringen Neuhofen auf die Siegerstraße

Bereits in der fünften Spielminute brachte Neuhofens Torjäger Fatlum Emruli sein Team nach einer präzisen Hereingabe von der rechten Seiten in Front – früher Schock für die Hausherren, die diesen Rückschlag auch nicht ganz so gut wegsteckten. In der 26. Spielminute waren es erneut die Gäste, die zuschlugen. Diesmal stieg Kevin Lepschy nach einer Flanke am höchsten und nickte zum 2:0 aus Sicht der Eder-Truppe ein. Hofkirchen konnte sich infolgedessen zwar spielerisch wieder rehabilitieren, der Anschlusstreffer blieb in Durchgang eins aber aus. Dafür dauerte es nicht sonderlich lange in Hälfte zwei, Lorenz Föchterle zeichnete für das 1:2 verantwortlich, nachdem Igor Kutic vom Elfmeterpunkt scheiterte (56.). So kam nochmal Spannung auf, die Chance auf den Ausgleich hatte die Truppe von Elmir Omeragic auch – der eingewechselte Thorsten Hunger hätte kurz vor Schluss einköpfen können, hatte das Visier aber nicht ganz so gut eingestellt. So blieb es beim 1:2 aus Sicht der Hausherren.

Zahlen und Fakten

Trotz der Niederlage fiel SU Hofkirchen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Der Gastgeber verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen.

Mit beeindruckenden 60 Treffern stellt die Union Neuhofen den besten Angriff der 1. Klasse Ost. 13 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Neuhofen derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich die Union Neuhofen an der Krems voll in der Spur. Die Formkurve der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis dagegen zeigt nach unten.

Kommende Woche tritt Sportunion Hofkirchen/Trk beim ATSV Malerei u. Fassaden Stein an (Samstag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt die Union Neuhofen Heimrecht gegen den SV DANA-Türen Spital am Pyhrn.

1. Klasse Ost: Sportunion Hofkirchen im Traunkreis – Union Neuhofen an der Krems, 1:2 (0:2)

56 Lorenz Föchterle 1:2

26 Kevin Lepschy 0:2

5 Fatlum Emruli 0:1

