ASV Haidershofen-Behamberg in Unterzahl dank Lucky-Punch voll im Geschäft

Details Montag, 22. Mai 2023 20:44

Am gestrigen Sonntag gastierte der ATSV Stein beim ASV Haidershofen-Behamberg – ein Spiel mit besonderer Historie: In der Vorsaison schickten die Gleinker in einem denkwürdigen Spiel am letzten Spieltag in die Relegation. Dabei hatten die Haidershofner bis zur 80. Spielminute eine 2:0-Führung inne, verloren am Ende sogar mit 3:2 aber konnten in der Relegation in einem 180-minütigen Krimi gegen die Union Ried/Traunkreis bestehen. In der heurigen Saison läuft es für beide Teams deutlich besser, rangieren beide Teams aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Haidershofen übernimmt Kommando

Von Beginn an konnten die Hausherren dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, man war die deutlich aktivere Mannschaft und brachte den Gegner immer wieder an seine Grenzen. In dieser Phase erspielte man sich auch die eine oder andere gute Chance, beispielsweise Anes Mahmic wurde hierbei bei Stein-Keeper Christoph Bachinger gleich nach wenigen Spielminuten vorstellig. Auch mit fortschreitender Spieldauer war man immer aktiver, während die Gäste aus Gleink immer wieder mit langen Bällen operierten. Kurz vor dem Pausenpfiff, sah Haidershofens Marco Mayrhofer wegen wiederholtem Foulspiel noch die Ampelkarte. Zur Pause leuchtete dennoch ein 0:0 von der Anzeigetafel.

Siegtreffer trotz Unterzahl

Trotz des bitteren Platzverweises und der Tatsache, dass man von nun an mit einem Mann weniger an den Start ging, verbuchte der ASV weiterhin die Mehrzahl der Spielanteile. So änderte sich relativ wenig an der Spielcharakteristik, es schien nach wie vor eine Frage der Zeit zu sein, bis es im Tor der Kupfinger-Truppe klingeln würde. Die Fans mussten sich lange gedulden, ehe am Ende Goldjoker Rafael Maderthaner zur Stelle war und nach Flanke von Mahmic zum vielumjubelten 1:0 einköpfte (89.). Der Erfolg für die Gastgeber fiel so knapp aus, war aber hochverdient.

Als Nächstes steht für Haidershofen-Behamberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen die SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr. Der ATSV Stein empfängt – ebenfalls am Samstag – die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis.

Stimme zum Spiel

Peter Prokopczyk (Trainer ASV Haidershofen-Behamberg):

„Das war ein wichtiger Sieg für uns, wir haben alles gegeben für die drei Punkte. Am Ende des Tages war es kein fußballerischer Leckerbissen, dennoch aber wichtige drei Punkte vor toller Kulisse."

Die Besten: Maximilian Grubbauer (IV), Ronald Hammerschmid (ZM)

1. Klasse Ost: ASV Raika Haidershofen-Behamberg – ATSV Malerei u. Fassaden Stein, 1:0 (0:0)

89 Rafael Maderthaner 1:0

