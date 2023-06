Nach denkwürdigem Schlagabtausch: SU Hofkirchen schnappt sich Vizemeistertitel!

Details Montag, 12. Juni 2023 14:59

Die SV Molln und Sportunion Hofkirchen/Trk. beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte der SV Molln mit 4:2 gewonnen.

Zehetner macht sich mit Last-Minute-Ausgleich unsterblich

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SU Hofkirchen bereits in Front. Igor Kutic markierte in der ersten Minute nach einem langen Ball die Führung, Saisontreffer Nummer 30 für den führenden der Torschützenliste. In Minute 33 hatte die SV Molln den Ausgleich parat, Marco Öhlinger traf nach einem Solo aus der Distanz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit somit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Stefan Schmidthaler traf nach Wiederanpfiff per Kopf zum 2:1 zugunsten des SV Molln (57.). In der 67. Minute erzielte Amir Huremovic nach Stanglpass von Kutic das 2:2 für die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis. Eine Minute später ging die SV Molln durch den zweiten Treffer von Schmidthaler, der aus abseitsverdächtiger Position gestartet war, in Führung. Mit seinem Treffer aus der 88. Minute bewahrte Christoph Zehetner seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SV Molln mit Sportunion Hofkirchen/Trk kein Sieger gefunden, großer Gewinner der Partie sind aber die Hofkirchner, die die Saison auf Platz zwei beenden und so nach spektakulären 90 Minuten den Vizemeistertitel feiern dürfen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet die SV Molln den fünften Tabellenplatz. 71 Tore – mehr Treffer als die Heimmannschaft erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost. Die Saisonbilanz des SV Molln ist erfreulich, was elf Siege, neun Remis und lediglich sechs Niederlagen nachhaltig belegen.

Über weite Strecken der Saison zeigte SU Hofkirchen große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Die Offensive des Gasts kam in dieser Saison so manches Mal auf Betriebstemperatur. Die 69 geschossenen Treffer sind im Ligavergleich ein ausgesprochen guter Wert. Die Sportunion Hofkirchen im Traunkreis weist mit 14 Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Sportunion Hofkirchen/Trk zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

1. Klasse Ost: SV Molln – Sportunion Hofkirchen im Traunkreis, 3:3 (1:1)

88 Christoph Zehetner 3:3

85 Stefan Schmidthaler 3:2

67 Amir Huremovic 2:2

57 Stefan Schmidthaler 2:1

33 Marco Thomas Öhlinger 1:1

1 Igor Kutic 0:1

