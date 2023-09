Wundertüte SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr fegt SV Molln vom Platz

Details Sonntag, 03. September 2023 08:30

Der SV Molln steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr mit 2:6. Die zweite Garnitur des Regionalligisten zeigte so nach der bitteren Pleite in Adlwang wieder die Zähne, ließ man enttäuschend-schwachen Mollnern keine Chance.

Vorwärts schlägt früh dreifach zu

Die SV Molln geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Kenan Karahodzic das schnelle 1:0 für Vorwärts/ATSV Steyr erzielte. Für das 2:0 der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr zeichnete Bojan Lukic verantwortlich (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marco Schorkopf in der 28. Minute. Der SV Molln ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Vorwärts/ATSV Steyr. Mit dem 4:0 von Lukic für die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Ferdi Akbudak witterte seine Chance und schoss einen Freistoß zum 1:4 für den SV Molln ein (60.). Für das 5:1 von Vorwärts/ATSV Steyr sorgte Lukic, der in Minute 62 zur Stelle war. Der SV Molln markierte durch Marco Öhlinger folglich das 2:5 (63.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Atilla Kalman für einen Treffer sorgte (91.). Letztlich feierte die SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr gegen die SV Molln nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Vorwärts/ATSV Steyr präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Im Klassement machte die Heimmannschaft einen Satz und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SV Molln auf Platz fünf abgerutscht.

Vorwärts/ATSV Steyr stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei der Sportunion Hofkirchen im Traunkreis vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SV Molln die Union St. Marien.

1. Klasse Ost: SPG SK/ATSV Vorwärts Steyr – SV Molln, 6:2 (3:0)

91 Atilla Kalman 6:2

63 Marco Thomas Öhlinger 5:2

62 Bojan Lukic 5:1

60 Ferdi Akbudak 4:1

56 Bojan Lukic 4:0

28 Marco Schorkopf 3:0

21 Bojan Lukic 2:0

7 Kenan Karahodzic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.