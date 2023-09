Doppelpack von Trbara beschert Union St. Marien zweiten Saisonsieg gegen giftigen Aufsteiger

Details Montag, 04. September 2023 22:14

Der Start ins neue Spieljahr ging für die Union Ried im Traunkreis mit dem 2:3 gegen die Union St. Marien vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte die Union Ried/Trkr. nicht einen Zähler. Der Aufsteiger blieb so auch im dritten Spiel trotz mutigem Auftritt unbelohnt, verlor man bereits das dritte Spiel in Folge.

Torreiche zweite Hälfte

In Durchgang eins ereignete sich noch recht wenig. Zur Pause stand somit ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dafür ging es nach dem Seitenwechsel drunter und drüber: St. Marien ging durch Josip Trbara in der 47. Minute in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Huso Tahric, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (50.). Ernst Radlgruber stellte die Weichen für die Union St. Marien auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Trbara schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (62.). Georg Weismann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Ried i.Trkr. ein (69.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte St. Marien schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Die drei Punkte brachten für die Heimmannschaft keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union St. Marien.

Die Union Ried im Traunkreis ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Nächster Prüfstein für St. Marien ist der SV Molln auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:00). Die Union Ried/Trkr. misst sich zur selben Zeit mit dem TUS Kremsmünster.

1. Klasse Ost: Union St. Marien – Union Ried im Traunkreis, 3:2 (0:0)

69 Georg Weismann 3:2

62 Josip Trbara 3:1

52 Ernst Radlgruber 2:1

50 Huso Tahric 1:1

47 Josip Trbara 1:0

