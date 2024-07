Union Mehrnbach: "Der Zusammenhalt zeichnet uns einfach aus"

Details Samstag, 20. Juli 2024 10:42

Die vergangenen Saison in der 1. Klasse Süd-West verlief für die Union Mehrnbach alles andere als geplant. Entgegen der eigenen Zielsetzungen und Erwartungen ist man im Verlauf der Saison in der Tabelle weit nach unten gerutscht, was auch an der Niederlagenserie lag, bei der man acht Pleiten in Folge hinnehmen musste. Trotz der vielen Rückschläge ist man im Laufe der Saison jedoch eine Einheit geblieben und konnte den Klassenerhalt schlussendlich dank einem starken Endspurt souverän meistern. Im Gespräch mit Ligaportal blickt Andreas Sageder, sportlicher Leiter von Mehrnbach, auf die vergangene Spielzeit zurück und gibt einen Ausblick auf die angehende Saison.

Versöhnlicher Abschluss nach schwacher Saison

Trotz der zwischenzeitlichen Niederlagenserie konnten die Mehrnbacher die Saison auf dem 11. Tabellenplatz abschließen mit einem Vorsprung von acht Punkten auf den direkten Absteiger aus Aurolzmünster. Diesen Abstand haben sich die Mehrnbacher dank eines sensationellen Endspurts hart erarbeitet, in dem man die letzten drei Saisonspiele alle gewann und die schwache Saison somit noch versöhnlich beenden konnte. "Die Niederlagenserie war natürlich alles andere als leicht für den ganzen Verein. Trotzdem haben wir es geschafft, dass wir als Team zusammenhalten und nicht aufgegeben haben." blickt Sageder auf die turbulente Spielzeit zurück.

Mit Zuversicht und Ehrgeiz in die neue Spielzeit

Trotz der enttäuschenden Saison gab es keine großen Veränderungen in der Sommerpause. Die Mehrnbacher wollen auf den Zusammenhalt setzen, der insbesondere nach dem Endspurt nochmals gestärkt wurde. Mit Semi Duru und Milan Tomity verließen die Mehrnbacher nur zwei Akteure. Auf der Gegenseite stehen mit Fabian Schmidhammer, Manuel Kreuzhuber und Moritz Pögl drei Neuzugänge, die den Kader verstärken sollen, um in der nächsten Spielzeit wieder erfolgreicher zu werden. "Wir hatten sehr viele Spieler beim Trainingsstart und sind einfach eine gute Truppe, die in der kommenden Saison auf jeden Fall mehr erreichen wird. Unser Ziel ist das obere Drittel der Tabelle." blickt Sageder mit Zuversicht auf die kommende Spielzeit.

