TSU Jeging: "Wollen eine ähnlich gute Saison wie letztes Jahr spielen"

Der TSU Jeging war in der Saison 2022/23 auf dem 10. Tabellenrang der 1. Klasse Süd-West positioniert. In der vergangenen Saison lief es für Jeging besser, man konnte den fünften Tabellenrang erreichen und verpasst den vierten Platz nur knapp. Auch in der neuen Saison will man in Jeging eine konstante Mannschaft sein und zu den besten der Liga zählen. LIGAPORTAL unterhielt sich in der spielfreien Zeit mit dem Sportlichen Leiter Thomas Winkler. Er gibt uns einen kurzen Einblick in das derzeitige Geschehen.

"Wir sind mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden"

Vor allem im Herbst war Jeging stark unterwegs und konnte zum Saisonauftakt die ersten zwei Spiele gleich einmal für sich entscheiden. Am Ende schaute zur Winterpause der fünfte Tabellenrang bei sieben Siege, einer Punkteteilung und fünf Niederlagen hervor. In der zweiten Saisonhälfte landete man am neunten Rang, wo man insgesamt sieben Niederlagen hinnehmen musste. Am Ende schaute trotzdem der fünfte Rang hervor und man hätte am letzten Spieltag noch die Chance auf Platz vier gehabt: "Wir sind in den letzten Minuten des Saisonfinish bereits in Führung gelegen, doch in den letzten Minuten konnte der Gegner das Spiel drehen, wodurch es am Ende nur für den fünften Platz reichte. Aber trotzdem haben wir alles, was wir uns vorgenommen haben, erreicht. Wir wollten im oberen Mittelfeld der Tabelle mitspielen", blickt der Sportliche Leiter auf die vergangene Spielzeit zurück.

Erstes Testspiel bereits absolviert

In Jeging nahm man das Training bereits auf und am Wochenende traf man im ersten Vorbereitungsspiel auf den Bezirksligisten SK Altheim, wo man sich am Ende auch knapp mit 3:2 behaupten konnte. Neben einigen Abgängen konnte man sich in Jeging auch verstärken: Emre Uygur (von FC Puch), Adil Alic (von SV Straßwalchen), Rick Dockweiler (von FC Bergheim) und Petrica Daniel Dragos (von Schlachen) stoßen neu zur Kampfmannschaft. In der neuen Saison will man sich von der Platzierung an der alten Saison anschließen: "Wir wollen wieder zwischen dem dritten und sechsten Tabellenplatz liegen. Mit dem Abstieg wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine gute Platzierung erreichen werden", stellt Winkler das Ziel für die kommende Saison klar.

Zum Saisonauftakt empfängt der TSU Mitte August Waldzell, ehe es in der zweiten Runde nach Pischelsdorf geht.

