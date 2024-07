Topscorer geht von Board – USV St. Pantaleon Coach Petar Dimitrov im Interview!

Details Montag, 22. Juli 2024 17:01

Nach der sensationellen Aufstiegssaison 2022/23 kann der USV St. Pantaleon auf eine grundsolide erste Saison in der neuen sportlichen Umgebung, der 1. Klasse Süd-West, zurückblicken. Was die Offensive betrifft, gehörte man mit 60 geschossenen Toren zu den Top-5 der Tabelle, zeigte sich im Defensivverbund aber zu anfällig, um sich höher als Platz zwölf klassieren zu können. Ligaportal sprach mit Petar Dimitrov, dem Übungsleiter des USV, über die vergangene Spielzeit, die Transfers und die Ambitionen des Klubs.

Ligaportal: Sie haben im Winter in St. Pantaleon übernommen. Wie zufrieden sind Sie mit der Rückrunde?

Dimitrov: „Die Rückrunde war nicht ganz so gut für uns. Wir mussten bis zur letzten Runde kämpfen, um in der Liga zu bleiben. Es gab intern ein paar Probleme und einige wichtige Spieler waren verletzt. Das waren die Gründe, wieso wir nicht so eine gute Saison gespielt haben. So war es bis zum Schluss spannend, wir haben aber als Mannschaft Moral gezeigt und es dann geschafft, in der Liga zu bleiben. Der Kader war sehr klein, da war es manchmal schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt schauen wir aber nach vorne und werden alles geben, um uns weiterzuentwickeln.“

Ligaportal: Was habt ihr jetzt im Sommer getan, um den Kader etwas zu optimieren?

Dimitrov: „Bei uns ist relativ viel passiert, wir haben sechs Abgänge und fünf Neuzugänge. Verlassen haben uns Daniel Ripic, Slavisa und Sinisa Kostic. Sinisa Milicevic und Mario Bergmüller sind auch nicht mehr Spieler von St. Pantaleon, haben aber keine neuen Vereine gefunden. Die Pässe liegen also noch bei uns, wir haben uns aber von ihnen getrennt. Geholt haben wir mit Silvio Danev einen jungen Spieler aus Bulgarien, Georgi Vlaychovski kommt von Handenberg, Mate Sipos kommt nach einer langen Verletzungspause zurück. Hasan Kayisci haben wir von Lamprechtshausen geholt und Mario Huber kehrt nach einem Jahr auch wieder nach St. Pantaleon zurück. Der letzte Neuzugang ist mit Bojan Pesic ein Innenverteidiger, der kommt von Wals zu uns.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Dimitrov: „Wir wollen erstmal Stabilität in die Mannschaft bringen und so gut es geht Fußball spielen, alles andere kommt dann von selbst. Ein realistisches Ziel wäre zwischen dem vierten und siebten Platz.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang?

Dimitrov: „Wir haben ein Testspiel mit 3:6 gegen Wals verloren, dann haben wir die anderen beiden Partien mit 6:1 (USV St. Georgen) und 5:2 (St. Radegund) gewonnen. Es ist Zeit für mich, etwas zu probieren und das haben wir auch gemacht. Ich möchte als Trainer auch gern allen Spielern eine Chance geben, wir haben auch fünf Spieler aus der 1b hochgezogen für die Vorbereitung. Die Stimmung ist gut und die Jungs trainieren sehr brav.“

