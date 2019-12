1. Klasse Süd-West: "Experten-Tabelle" - USV Neuhofen/I. überwintert mit "Acht-Punkte-Vorsprung"

Details Montag, 30. Dezember 2019 14:07

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Süd-West versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Auch bei den Expertentipps ist der USV Neuhofen/I. das Maß der Dinge und führt mit einem satten Vorsprung von acht Punkten die Tabelle an. Der Dritte aus St. Pantaleon kletterte auf den zweiten Platz, gefolgt vom UFC Lochen, der in der Hinrunde als Fünfter ins Ziel gekommen war. Für Vize-Herbstmeister Mattighofen reichte es nur zum sechsten Rang. Die Union Lohnsburg wurde die "Rote Laterne" nicht los, das Schlusslicht ist von den Nachbarn aus Burgkirchen und Obernberg aber nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz getrennt.

Expertentipps:

Runde 1 - Petar Dimitrov, Trainer USV St. Pantaleon

Runde 2 - Mirza Kujovic, Spielertrainer ATSV Mattighofen

Runde 3 - Helmut Weiss, Trainer SPG Palting/Seeham

Runde 4 - Helmut Friedl, Obmann SV Weng

Runde 5 - Günther Schott, Sektionsleiter SV Obernberg

Runde 6 - Stefan Riedlmaier, Sektionsleiter Union Mehrnbach

Runde 7 - Günter Russinger, Sektionsleiter TSU Handenberg

Runde 8 - Sebastian Bachleitner, Ex-Trainer UFC Lochen

Runde 9 - Christian Pointner, Sektionsleiter UFC Burgkirchen

Runde 10 - Adrian Bosshard, Sektionsleiter ATSV Laab

Runde 11 - Bernhard Mühlbacher, Trainer Union Lohnsburg

Runde 12 - Michael Starlinger, Trainer Union Neukirchen/Enknach

Runde 13 - Daniel Peer, Sportchef USV Neuhofen/I.

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) USV Neuhofen/I. 34 (34) Punkte 39- 9 Tore

2. (03) USV St. Pantaleon 26 (28) 27-14

3. (05) UFC Lochen 25 (23) 26-15

4. (04) Union Mehrnbach 25 (26) 25-17

5. (06) Union Neukirchen/Enknach 22 (22) 23-20

6. (02) ATSV Mattighofen 20 (29) 23-18

7. (13) SV Weng 17 (10) 16-20

8. (08) TSU Handenberg 16 (15) 18-23

9. (07) SPG Palting/Seeham 15 (15) 15-18

10. (10) ATSV Laab 11 (13) 17-27

11. (11) Union Hochburg/Ach 10 (12) 14-28

12. (12) SV Obernberg 9 (11) 14-23

13. (09) UFC Burgkirchen 9 (13) 10-21

14. (14) Union Lohnsburg 9 ( 6) 12-26

Transferliste

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten