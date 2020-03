Neo-Trainer und neuer Torwart in Neukirchen/Enknach

Details Mittwoch, 04. März 2020 11:59

Nach einem dritten Platz im Vorjahr rutschte die Union Neukirchen/Enknach in der aktuellen Saison der 1. Klasse Süd-West aus dem oberen Drittel der Tabelle und beendete die Hinrunde am sechsten Rang. "Nach einem perfekten Start haben wir es verabsäumt nachzulegen. Zum einen waren in dieser Phase die stärkeren Teams unsere Gegner, zum anderen haben wir unglücklich agiert und den Anschluss ans Vordereld der Tabelle verpasst. Auf der Zielgeraden ist es wieder super gelaufen, überwintern aber quasi im Niemandsland", erklärt Sektionsleiter Wolfgang Feichtenschlager.

Perfekter Start und starkes Finish

Mit drei Siegen kam die Union exzellent aus den Startblöcken, hatte damit ihr Pulver aber zunächst verschossen und musste in den nächsten sieben Spielen nicht weniger als fünf Niederlagen einstecken. Nach einem Trainerwechsel - nach der Trennung von Harald Erbschwendtner trug Michael Starlinger interimistisch die Verantwortung - nahmen die Neukirchener wieder Fahrt auf und fuhren in den letzten drei Partien ebenso viele "Dreier" ein. "Nach den unnötigen Niederlagen gegen Mattighofen und St. Pantaleon war es unruhig und haben nach der bitteren Pleite gegen damals nicht berauschende Lochener den Trainer gewechselt. Auf der Zielgeraden der Hinrunde konnten wir das Ruder herumreißen und haben den Herbst so beendet, wie wir ihn begonnen hatten - mit drei Siegen", so Feichtenschlager.

Kein schlechter, aber auch kein berauschender Herbst

Der Sechstplatzierte feierte fünf Heimsiege und behielt in der Fremde zwei Mal die Oberhand. Die Top-Vier der Tabelle trafen öfter ins Schwarze - Milos Bilic zeichnete für 13 der 31 Union-Treffer verantwortlich - auch vier Teams kassierten weniger Gegentore. "Es ist reichlich Potenzial vorhanden, das haben wir am Beginn und am Ende der Hinrunde bewiesen, in der Mitte der Herbstsaison haben wir es aber nicht auf den Platz gebracht. Auch wenn wir mit 22 Punkten nicht wenige gesammelt haben, sind wir vom Spitzenfeld weit entfernt. Und da der hinter uns platzierte Tabellennachbar aus Palting sieben Zähler weniger am Konto hat, sind wir derzeit nur im Niemandsland", meint der Sektionsleiter.

Wolfgang Falk schwingt das Trainerzepter - neue Nummer eins

Mit Wolfgang Falk, der zuletzt in Lamprechtshausen tätig war, schwingt seit Jahresbeginn ein neuer Coach das Zepter. "Mit 42 Jahren zält Falk zur jüngeren Garde, ist ein ruhiger, besonnener Trainer und leistet bislang gute Arbeit", ist Wolfgang Feichtenschlager von den Qualitäten des neuen Übungsleiters überzeugt. "Da Hannes Priewasser, der im Herbst unsere Nummer eins war, aus beruflichen Gründen in diesem Jahr aber kaum trainieren kann, mussten wir uns nach einem neuen Torwart umsehen und sind in Salzburg fündig geworden", spricht der Sektionsleiter die Verpflichtung von Valmir Shaqiri (Elixhausen) an.

Empfindliche Testspiel-Niederlagen - Trainingslager in der Steiermark

In den drei bisherigen Testspielen mussten die Neukirchener durchwegs empfindliche Niederlagen einstecken: 2:5 gegen Ranshofen, 2:8 gegen Munderfing und 0:7 gegen Altheim. Am kommenden Samstag ist Lamprechtshausen der nächste Gegner, ehe die Falk-Elf am 14. März, bei der Meisterschaftsgeneralprobe auf Tarsdorf trifft. "Die Niederlagen sind heftig ausgefallen und haben jede Menge Tore kassiert. Aber zum einen waren die Gegner allesamt Bezirksligisten, und zum anderen hat unser neuer Coach viel probiert. Demzufolge machen wir uns keine Sorgen, in den letzten beiden Partien sollten aber auch die Ergebnisse passen", meint Feichtenschlager, der von einem gelungenen Trainingslager im steirischen Gnas spricht.

Entspannt in die Rückrunde

Da das Spitzenfeld der Tabelle und auch die untere Hälfte weit entfernt sind, sieht man in Neukirchen der Rückrunde gelassen entgegen. "Aus heutiger Sicht wird es zu einem Platz ganz vorne vermutlich nicht reichen. Dennoch nehmen wir uns für das Frühjahr viel vor und wollen ähnlich gut starten wie im Herbst, dann aber mit der nötigen Konstanz weiter punkten. Da wir nach hinten abgesichert sind, schauen wir nach vorne und werden versuchen, den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern", erhofft sich der Sektionsleiter eine Rangverbesserung.

Zugänge:

Wolfgang Falk, Trainer (zuletzt USV Lamprechtshausen)

Valmir Shaqiri (USV Elixhausen)

Abgänge:

---

Bisherige Testspiele:

2:5 gegen ATSV Ranshofen (BLW)

2:8 gegen FC Munderfing (BLW)

0:7 gegen SK Altheim (BLW)

Günter Schlenkrich

