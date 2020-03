ATSV Mattighofen: "Die Meisterschaft nach dem derzeitigen Stand zu werten, wäre möglicherweise keine faire Lösung"

Details Montag, 16. März 2020 14:11

Der ATSV Mattighofen überwinterte in der 1. Klasse Süd-West nach einer bärenstarken Hinrunde als erster Verfolger von Herbstmeister Neuhofen. Doch kurz vor dem Start ins Aufstiegsrennen bzw. dem Kampf um den Relegationsplatz musste auch der Tabellenzweite aufgrund der Corona-Krise den Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen. "Zur aktuellen Situation findet man keine passenden Worte. Keiner weiß, wann und ob es weitergeht. Bei uns tut sich aktuell gar nichts, muss jeder einzelne Spieler die Entscheidung treffen, ob er sich fit hält bzw. was er in den kommenden Tagen und Wochen macht", erklärt Spielertrainer Mirza Kujovic.

"Kann bis Ostern nicht gespielt werden, wird es schwer, die Rückrunde abzuwickeln"

Wie viele Menschen in Österreich tut sich auch Mattighofens Spielertrainer schwer, die Tragweite der Corona-Krise einzuschätzen und zu beurteilen. "Man hört sehr viel, aber ich ich weiß nicht wirklich, ob die Situation tatsächlich so schlimm ist, wie sie von den Entscheidungsträgern kommuniziert wird", so Kujovic. "Zudem werden die Maßnahmen fast täglich verändert bzw. verschärft". Auch was den sportlichen Bereich betrifft, ortet der 37-jährige Bosnier, der seit Sommer 2016 in Mattighofen tätig ist, jede Menge Fragezeichen. "Aus heutiger Sicht ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass in wenigen Wochen die Meisterschaft stattet, sieht es eher danach aus, als sollte im Frühjahr gar nichts gehen. Wenn bis Ostern nicht gespielt werden kann, wird es schwer, die Rückrunde abzuwickeln. Wir hoffen, dass es in absehbarer Zeit losgeht, aber vielleicht können wir erst im Herbst wieder spielen", meint Mirza Kujovic. "Sollte der Ball in dieser Saison nicht mehr rollen können, bin ich gespannt, welche Eintscheidung getroffen wird. Die Meisterschaft nach dem derzeitigen Stand zu werten, wäre gegenüber jenen Mannschaften, die am Ende der Tabelle stehen, möglicherweise keine faire Lösung. Bei der Entscheidungsfindung ist jedoch, wie derzeit bei fast allen Dingen, alles möglich".

Je ein Zu- und Abgang - Trainingslager in Kroatien

Mit Emre Durukan (Munderfing) steht dem Zweitplatzierten ein neuer Verteidiger zur Verfügung. Alexander Prancl hat den Verein Richtung Uttendorf verlassen. "Wie geplant hat sich unser Kader im Winter kaum verändert. Die vergangenen Wochen sind planmäßig verlaufen und haben gut gearbeitet, ehe uns vor wenigen Tagen die Einstellung des Spiel- und Trainingsbetriebes gestoppt hat. Auch wenn die Testspiel-Bilanz negativ ausgefallen ist, waren die Leistungen über weite Strecken in Ordnung. Auch das Trainingslager im kroatischen Medulin konnten wir erfolgreich gestalten", weiß der Spielertrainer. "Wir hoffen, dass es bald losgeht, nach einigen trainingsfreien Wochen und einem spontanten Meisterschaftsstart sind jedoch Verletzungen zu befürchten".

Zugang:

Emre Durukan (zuletzt FC Munderfing)

Abgang:

Alexander Prancl (SV Uttendorf)

Testspiele:

4:1 gegen eine Mannschaft aus der Steiermark

0:2 gegen ATSV Ranshofen (BLW)

1:5 gegen USV Eggelsberg/Moosdorf (BLW)

2:3 gegen ATSV Salzburg (1KL)

Günter Schlenkrich

