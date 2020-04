Union Mehrnbach: "Haben die Hoffnung auf eine sportliche Entscheidung noch nicht aufgegeben"

Details Sonntag, 12. April 2020 10:19

Die Union Mehrnbach kam in der 1. Klasse Süd-West gut durch den Herbst, sammelte in der Hinrunde 26 Punkte und überwinterte als Vierter nur drei Zähler hinter dem Relegationsplatz. Die Spindler-Elf bereitete sich intensiv auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor und war heiß auf den Rückrundenstart, doch das Corona Virus sorgte auch in Mehrnbach dafür, dass der Spielbetrieb eingestellt werden musste. "Wir waren gut in Schuss und wollten loslegen, inzwischen können aber auch wir nur im Home Office arbeiten", erklärt Trainer Rudolf Spindler.

"Play Offs sind möglich"

"Ich bin ein Befürworter der von der Regierung getroffenen Entscheidungen und fest davon überzeugt, dass die gesetzten Maßnahmen richtig und notwendig sind. Auch wenn wir nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, sollte das Land ehestmöglich wieder hochgefahren werden", so Spindler. "Derzeit sieht es nicht gut aus, dennoch haben wir die Hoffnung auf eine sportliche Entscheidung noch nicht aufgegeben. Die geplante Meisterschaft kann vermutlich nicht fortgesetzt werden, aber wenn irgendwann das Spielen wieder erlaubt ist, sind Play Offs möglich, zumal sie in vier fünf Wochen abgewickelt werden können". Auch der 37-jährige Coach, der verletzungsbedingt seine aktive Laufbahn in der Winterpause beenden musste, wartet mit Spannung darauf, welche Entscheidungen das ÖFB-Präsidium bei seiner Sitzung am kommenden Mittwoch treffen wird. "In diesen Tagen geistern viele Gerüchte herum. Meiner Meinung nach wäre sowohl die Wertung nach der aktuellen Tabelle, als auch die Annullierung der Saison ein Wahnsinn, da beiden Optionen die Fairness fehlt. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen ein Lösung finden, mit der alle bzw. die meisten Vereine leben können", sagt Rudolf Spindler.

"Der Großteil des Kaders ist fitter, als vor der Krise"

Im Mehrnbach hat sich der Kader in der Winterpause nur unwesentlich verändert, mit Alexander Weidmann wechselte der dritte Torwart nach Reichersberg. Die Union war in der Aufbauzeit auf Kurs und hielt wenige Wochen vor der Einstellung des Spielbetriebes noch ein Trainingslager ab. "Das Camp im steirischen Gnas war ausgezeichnet. Nicht nur das Trainingslager war toll, die gesamte Vorbereitung ist wunschegmäß verlaufen. Meine Mannschaft war gut drauf und bereit für die Rückrunde", meint der Trainer und ist überzeugt, dass seine Kicker auch im Home Office konsequent arbeiten. "Die Spieler teilen mir die Entwicklung bzw. Fortschritte regelmäßig mit. Ich habe ein gutes Gefühl und glaube, dass der Großteil des Kaders derzeit fitter ist, als vor der Krise". Auch die Testspiele stimmten den Coach optimistisch, da von fünf Partien nur eine verloren ging.

Zugänge:

---

Abgänge:

Alexander Weidmann (Union Reichersberg)

Rudolf Spindler (Karriereende)

Testspiele:

6:1 gegen Union Neukirchen/Walde (1NW)

3:1 gegen Union Rainbach/I. (1NW)

5:1 gegen ATSV Schärding (2WN)

2:2 gegen Union Sigharting (1NW)

2:3 gegen Union Gurten 1b (BLW)

