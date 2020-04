USV Neuhofen/I: "Der Verband hat jegliche Weitsicht vermissen lassen"

Details Montag, 20. April 2020 13:56

Im letzten Sommer wechselte der USV Neuhofen/I. die Gruppe und mischte im Herbst die 1. Klasse Süd-West auf. Die Innviertler holten in der Hinrunde das "Double", die Kampfmannschaft sammelte 34 Punkte und auf das Konto des Reserve-Teams wanderten sogar 37 Zähler. Die Etzlinger-Elf wollte sich im Frühjahr die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und in die Bezirksligsa zurückkkehren. Das Corona Virus machte dem "doppelten" Herbstmeister aber einen Strich durch die Rechnung - in der vergangenen Woche wurde die Saison abgebrochen, weshalb die Neuhofener zurück an den Start müssen. Sportchef Daniel Peer nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Daniel, in der vergangenen Woche hat das ÖFB-Präsidium beschlossen, die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden und nicht zu werten. Kannst Du diese Entscheidung nachvollziehen oder hättest Du eine andere Option gewählt?

"Die Meisterschaft zu beenden, ist grundsätzlich verständlich, der ÖFB hat sich dadurch aber der Option beraut, die Saison zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel im nächsten Frühjahr als normale Rückrunde, fortzusetzen. Der Abbruch ist ein Kapitel, die Wertung ein völlig anderes. Der Verband hat mit dieser Entscheidung sportliche Fairness und jegliche Weitsicht vermissen lassen und das Leistungsprinzip ad absurdum geführt. Der gesamte Verein, die Funktionäre und Spieler, sind noch immer fassungslos. Der ÖFB beruft sich bei seiner Entscheidung auf das Rechtsgutachten, aber welchen Wert dieses Gutachten hat, kann man anhand des Beispielfalles aus dem zweiten Weltkrieg erkennen".

Hast Du das Gefühl, dass der OÖFV die Vereine in der ungemein schwierigen Situation begleitet und unterstützt, oder lässt der Verband die Klubs im Regen stehen?

"Der Verband hat die Vereine weder nach ihrer Meinuing noch ihren Wünschen befragt und tut die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Funktiore als selbstverständlich ab. Erfüllt ein Klub irgendeine Anforderung nicht, wird er sofort darauf hingewiesen oder sogar bestraft. Der OÖFV betont immer wieder, eine Servicestelle zu sein, aber auch in dieser ungemein schwierigen Situation hat der Verband einmal mehr die Nähe zu den Vereinen vermissen lassen".

Bist Du der Meinung, dass die derzeitige Krise für den ÖFB der richtige Zeitpunkt wäre, seine Statuten zu durchforsten und sie der aktuellen Situation anzupassen – bzw. Strukturen zu ändern und realitätsnah zu gestalten?

"Seit Jahrzehnten hat der OÖB es verschwitzt, seine Statuten zu entstauben und den zeitlichen Erfordernissen anzupassen. Spätestens jetzt müssen sämtliche Alarmglocken läuten, die Verantwortlichen die Bestimmungen ändern und der Situation anpassen, um künftig für alle Eventualitäten gerüstet zu sein".

Wann glaubst Du, darf das Training wieder aufgenommen werden bzw. wann wird wieder um Meisterschaftspunkte gekämpft?

"Vertraut man der Aussage von Sportminister Kogler, ist ein geregelter Spielbetrieb erst dann möglich, wenn gegen das Virus ein Medikament bzw. Impfstoff gefunden wird. Auch in Deutschland sprechen Experten von einem möglichen Horror-Szenario. Demzufolge ist ein Start im Hertbst derzeit schwer vorstellbar".

Wird der Amateurfußball nach einer längeren Pause so sein, wie wir ihn kennen?

"Nein. Unser Verein setzt seit Jahren intensiv auf den Nachwuchs, weshalb sich die Probleme in Grenzen halten werden. Bei vielen Klubs ist die Situation aber eine ganz andere, geht es bei etlichen Vereinen um die Existenz. Zudem ist zu befürchten, dass Nachwuchsspieler andere Sportarten ausüben und Reservespieler aufhören werden. Tritt dieses Szenario ein, ist ein Vereinsleben, wie wir es kennen, nicht mehr möglich".

Wie ist die aktuelle Situation in ihrem Verein? Gibt es ein Trainingsprogramm, ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Aufgrund der Annullierung der Saison haben wir das Ziel, die Rückkehr in die Bezirksliga, nicht erreicht. Da vor allem für die Leistungsträger die Bezirksliga die eigentliche Motivation war, wird es nicht einfach, die Spieler zu halten. Nach den ersten Gespräche sieht es nicht schlecht aus, aber es liegt noch ein weiter Werg vor uns. Wir sind aber zuversichtlich, auch in der nächsten Saison eine schlagkräftige Mannschaft stellen zu können".

