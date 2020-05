SPG Palting/Seeham: "Aufgrund der begrenzten finanziellen Möglichkeiten sind keine Zugänge zu erwarten"

Details Dienstag, 26. Mai 2020 11:12

Obwohl die SPG Palting/Seeham in der Hinrunde der 1. Klasse Süd-West als Siebenter ins Ziel kam und in der oberen Hälfte der Tabelle überwinterte, schwebte die Weiss-Elf in Abstiegsgefahr, zumal der "Strich" nur vier Punkte entfernt war. Die Spielgemeinschaft nahm sich für das Frühjahr viel vor und wollte den Klassenerhalt sichern, aufgrund des vorzeitigen Abbruches der Saison müssen die Kicker aus Palting und Seeham aber zurück an den Start.

"Eine für alle Vereine gerechte Entscheidung war nicht möglich"

"Auch wenn wir die zweite Tabellenhälfte angeführt haben, waren wir von der Abstiegszone nicht weit entfernt. Dennoch haben wir der Rückrunde zuversichtlich entgegensehen und waren davon überzeugt, die Klasse zu halten. Wir hätten gerne gespielt und den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft, die Annullierung der Saison ist für uns aber kein Nachteil", erklärt Funktionär Christian Breitfuß. "In einer außergewöhnlichen Situation war eine für alle Vereine gerechte Entscheidung nicht möglich, der Beschluss des ÖFB-Präsidiums ist aber nachvollziehbar und demnach zu akzeptieren".

Zwei wöchentliche Einheiten

Die Mannen von Trainer Helmut Weiss, der vor seiner vierten Saison steht, haben am letzten Dienstag das Training wieder aufgenommen. "Vorerst sind zwei wöchentliche Einheiten geplant. Wir gehen davon aus, dass im Herbst die neue Saison startet, demzufolge ist im Sommer eine kurze Pause vorgesehen, ehe die Vorbereitung in Angriff genommen wird. Da die Gesundheit im Vordergrund steht, hat die Regierung richtige und zielführende Maßnahmen gesetzt. Doch aufgrund der überaus erfreulichen Entwicklung gehen zusehends die Argumente aus, weshalb im Amateurfußball der Ball im Herbst wieder rollen sollte. Denn vor allem die kleinen Vereine tun sich enorm schwer und kämpfen um ihre Existenz", so Breitfuß

Keine Kaderveränderung

In Palting/Seeham sollte sich der Kader im Sommer nicht verändern. "Wir haben mit den Spielern Gespräche geführt und dabei das Signal erhalten, dass die Kicker dem Verein die Treue halten. Demzufolge sieht es ganz danach aus, als sollten wir unser Vorhaben, am Kader festhalten zu wollen, realisieren können", meint Christian Breitfuß. "Da wir vorwiegend von den Erlösen der Veranstaltungen leben und diese bekanntlich nicht stattfinden können, sind unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Deshalb sind im Sommer keine Zugänge zu erwarten".

>>Werde zum Papp-Fan und unterstütze deinen Lieblingsklub mit einer Spende<<

Transferliste Sommer 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten