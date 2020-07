USV St. Pantaleon: "Es geht nur darum, wer Zweiter wird"

Details Sonntag, 26. Juli 2020 13:40

In der abgebrochenen Saison der 1. Klasse Süd-West stand der USV St. Pantaleon am dritten Platz und möchte auch in der bevorstehenden Meisterschaft im Aufstiegskampf mitmischen. "Da die Neuhofener den gesamten Kader halten konnten, werden sie den zweiten Versuch erfolgreich gestalten und sich den Meistertitel nicht nehmen lassen. Somit geht es in der neuen Saison nur darum, wer Zweiter wird", erklärt Sektionsleiter Gerhard Fuchs.

Fünf neue Kräfte und zwei Abgänge

Mit Radoslav Stankovic (Oberndorf) und Hasan Kayisci (Nußdorf) haben zwei Akteure den Verein verlassen. Neo-Coach Peter Richter, der seit letzten Winter das Zepter schwingt, auf sein Meisterschaftsdebut aber noch immer wartet, stehen jedoch fünf neue Kräfte zur Verfügung. So schlüpfen die Teufl-Brüder, Dominik und Christoph (Bürmoos), sowie Alexander Pilaj (Hallwang) ins USV-Trikot. Zudem wechselten mit Ivan Barisic und Tobias Mösenbichler zwei Jung-Kicker, die zuletzt in Deutschland aktiv waren, nach Pontigon. "Mit den Transferaktivitäten ist der Kader breiter geworden und haben uns in Summe ganz gut verstärkt", ist Fuchs mit der aktuellen Personalsituation zufrieden.

Intensive Vorbereitung

Nach einer langen Pause wurde beim USV zunächst mit Abstand trainiert. Die Richter-Elf absolvierte etliche Einheiten und ging dann in eine zweiwöchige Pause. Seit 18. Juli läuft in St. Pantaleon die offizielle Vorbereitung, in der die ersten beiden Testspiele bestritten wurden: 2:1 gegen Palting und 1:3 gegen Lamprechtshausen. In der kommenden Woche stehen zwei weitrere Partien am Programm - am Mittwoch gegen Gilgenberg und am Samstag gegen Seekirchen 1b. "Auch wenn viele Bestimmungen zu beachten sind, haben wir uns an die Corona-Maßnahmen inzwischen gewöhnt und bereiten uns planmäßig und intensiv auf die neue Saison vor", weiß Gerhard Fuchs".

"Möchten uns ähnlich stark präsentieren wie in der abgebrochenen Saison"

Nach dem starken letzten Herbst liegt in "Pontigon" die Latte hoch, möchten die Schwarz-Weißen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. "Wie bereits erwähnt, ist der USV Neuhofen der absolute Top-Favorit und wird meiner Ansicht nach am Weg Richtung Bezirksliga nicht zu stoppen sein. Dahinter ist aber ein intensiver Kampf zu erwarten, an dem wir uns beteiligen wollen", meint der Sektionsleiter. "Wir möchten uns ähnlich stark präsentieren wie in der abgebrochenen Saison und wieder ganz vorne mitmischen. Das wird aber nicht einfach, zumal die Konkurrenz auch in diesem Jahr wieder ungemein stark ist".

Zugänge:

Alexander Pilaj (UFC Hallwang)

Dominik Teufl (SV Bürmoos)

Christoph Teufl (SV Bürmoos)

Ivan Barisic (Deutschland)

Tobias Mösenbichler (Deutschland)

Abgänge:

Radoslav Stankovic (1. Oberndorfer SK)

Hasan Kayisci (SV Nußdorf)

Bisherige Testspiele:

2:1 gegen SPG Palting/Seeham (1SW)

1:3 gegen USV Lamprechtshausen (1KL)

