1. Klasse Süd-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:37

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Alexander Holzner (Hochburg-Ach)

Endergebnis:



1. Alexander Holzner (Hochburg-Ach / 1962 Stimmen)

2. Sebastian Hanak (Neukirchen/E. / 1597 Stimmen)

3. Florian Moser (UFC Lochen / 1296 Stimmen)

4. Marcel Priewasser (ATSV Mattighofen / 1057 Stimmen)

5. Benedikt Pranz (SV Obernberg / 485 Stimmen)

6. Florian Jöchtl (Union Lohnsburg / 423 Stimmen)

7. Alexander Hofer (UFC Lochen / 317 Stimmen)

8. Stefan Aigner (Palting/Seeham / 307 Stimmen)

9. Marcel Krammer (TSU Handenberg / 251 Stimmen)

10. Alexander Weiss (Palting/Seeham / 223 Stimmen)