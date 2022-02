Trainerwechsel und heikle Personallage - ATSV Laabs sportlicher Leiter Adrian Bosshard im Interview!

Details Donnerstag, 17. Februar 2022 19:44

Der ATSV Laab blickt zurück auf eine ganz solide Herbstmeisterschaft. Man performte fast durchwegs gut gegen die im unteren Drittel klassierten Mannschaften und erledigte somit seine Hausaufgaben sorgfältig. Gegen stärkere Teams tat man sich sichtlich schwer, so überraschte man lediglich, aber wohlgemerkt gegen Herbstmeister Lochen mit einem Last-Minute-Remis. Der daraus resultierende achte Tabellenplatz schafft zwar ein komfortables Polster auf die Abstiegsplätze, ist jedoch kein Grund sich auszuruhen. Ligaportal analysierte die Hinrunde und die Personalsituation etwas genauer mit Adrian Bosshard, dem sportlichen Leiter des Vereins.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Bosshard: „Wir sind trotz unserer Kadersituation, die uns oftmals Probleme bereitet hat, zufrieden.Wir mussten da wirklich oft ans Maximum gehen, haben aber in Anbetracht der Umstände relativ viel erreicht.“

Ligaportal: Wie sieht die Personalsituation nach dem Transferfenster aus - hat sich bei euch was getan?

Bosshard: „Nein, es hat sich sogar verschlimmert. Robert Jakob hat sich beim Skifahren das Kreuzband gerissen und wird seine Karriere beenden. Weiters hat uns Viktor Gerner in Richtung Altheim verlassen. Wir hätten zwar schon geschaut nach dem ein oder anderen Neuzugang, haben aber leider nichts gefunden, was wir uns auch leisten hätten können.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die Rückrunde vor?

Bosshard: „Wir müssen einfach mit dieser Mannschaft das bestmöglich rausholen. Wir haben mit Michael Windholz einen Spieler, der nach einem Kreuzbandriss wieder zurückkommt. Es wird auch viel auf die jungen Spieler gebaut, die werden ihre Chance bekommen in der ersten Mannschaft. Wir brauchen noch ein paar Punkte, das wissen wir und unser Ziel ist wie gesagt aus jeder Partie das bestmögliche rauszuholen.“

Ligaportal: Wie läuft bei euch die Vorbereitung bislang?

Bosshard: „Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut, die Vorbereitung läuft ganz gut bislang. Das erste Testspiel war gegen Altham, einen Bezirksligisten. Wir haben da zwar 3:0 verloren, waren aber spielerisch nicht schlecht und haben uns gut geschlagen. Das zweite Testspiel war gegen Pischelsdorf, da haben wir 3:3 gespielt.“

Ligaportal: Ihr habt im Winter mit Gerhard Schreiber einen neuen Trainer eingestellt. Was erwartet man sich von ihm und wieso ist die Wahl auf ihn gefallen?

Bosshard: „Nachdem Gerhard Hainzl im Herbst aufgehört hat, war er schon ein Thema für uns. Da ist es sich bei ihm aus privaten Gründen aber noch nicht ausgegangen, regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Gerhard hat in Weng schon ein bisschen was erreicht und kennt dadurch die Liga. Er passt ganz gut in die Mannschaft. Es ist uns immer wichtig, dass der Trainer gut mit den Spielern kann, das trifft bei ihm zu.“

Bisherige Zugänge (Stand 17.02.22):

Gerhard Schreiber (Trainer, vereinslos)

Bisherige Abgänge (Stand 17.02.22):

Viktor Gerner (SK Altheim)

Robert Jakob (Karriereende)