Erfolgreiches Elfmeterschießen! Union Gurten 1b steht in der dritten Runde des Innviertler Cups

Nach der coronabedingten Verschiebung kann der traditionsreiche Innviertler Fußballcup 2022 wieder ausgetragen werden. Die 1b-Mannschaft von Regionalligist Union Raiffeisen Gurten nimmt an diesem Bewerb wieder teil. In der ersten Runde ging es für den Bezirksliga-Absteiger, der in der neuen Saison in der 1. Klasse Süd-West an den Start geht, gegen den früheren Konkurrenten aus St. Martin/Innkreis. Gurten 1b führte bereits mit 3:0 und sah wie der sichere Sieger aus. Doch St. Martin kam noch heran und konnte in der Schlussminute per Strafstoß sogar noch den Ausgleich zum 3:3 erzielen. Im Elfmeterschießen hatten dann aber doch die Gurtener das bessere Ende für sich und schafften den Aufstieg.

Erneuter Erfolg im Elfmeterschießen

In der zweiten Runde wartete auf die Mannschaft des Trainer Duos, Gabriel Schustereder und Mario Krämer, mit dem SV Riedau der Aufsteiger in die Bezirksliga West. Auch dieses Mal fielen in der regulären Spielzeit sechs Treffer, gleichmäßig verteilt auf beide Mannschaften. Erneut musste ein Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen, und abermals behielt das 1b-Team aus Gurten die Oberhand.

Duell mit Landesligist Andorf um Einzug ins Halbfinale

Die Auslosung am Sonntagabend bescherte der Union in der dritten Runde mit Landesligist FC Andorf den bisher stärksten Gegner. Gespielt wird am Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr, in der Park-21 Arena in Gurten. Die 1b möchte in diesem Match an die Leistungen der ersten beiden Runden anknüpfen und versuchen, dem Favoriten und zweimaligen Sieger dieses Traditionsbewerbes ein Bein zu stellen. Mit einem erneuten Sieg wären die Gurtener für das Halbfinale und den Finaltag am 30. Juli qualifiziert.

Foto: Schröckelsberger Reinhard