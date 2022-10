Trainerwechsel in Handenberg

Details Donnerstag, 06. Oktober 2022 17:32

In den vergangenen beiden Saisonen der 1. Klasse Süd-West kam die TSU Mitterbauer Handenberg jeweils als Fünfter ins Ziel. In der aktuellen Spielzeit kamen die Innviertler bislang nicht wirklich in die Gänge und sind auf der anderen Seite der Tabelle präsent. Obwohl die TSU am vergangenen Wochenende im "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Laab einen ungemein wichtigen Sieg feiern und dem Gegner die "Rote Laterne" überreichen konnte, endete in dieser Woche nach knapp zweieinhalb Jahren die über weite Strecken erfolgreiche Amtszeit von Coach Roumen Balinski. Auch wenn die Verantwortlichen sich kurzfristig für eine interne Lösung entschieden haben, hält man in Handenberg aktuell Ausschau nach einem neuen Trainer.

Trainerwechsel nach drittem Saisonsieg

Mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen verzeichnete die TSU einen klassischen Fehlstart, konnte dann aber am Stück zwei Siege feiern. Die erhoffte Trendwende blieb jedoch aus, zogen die Handenberger drei Mal in Folge den Kürzeren, ehe die Balinski Elf gegen Laab wieder auf die Siegerstraße zurückkehrte. Trotz des dritten Saisonsieges muss Trainer Roumen Balinski den Stuhl räumen. "Der Sieg war ungemein wichtig und haben uns darüber aus riesig gefreut. Doch wir haben uns seit geraumer Zeit mit einem möglichen Trainerwechsel befasst. In der letzten Wochen ist der Plan gereift, neues Feuer zu entfachen und frische Impulse zu setzen. Auch wenn der Trainer an der prekären Tabellensituation nicht alleine die Schuld trägt und Balinski in seiner Amtszeit gute Arbeit geleistet hat, haben wir uns dazu entschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden", erklärt Sektionsleiter Günter Russinger. "Die vergangenen rund zweieinhalb Jahre sind weitgehend ordentlich verlaufen, nach einer längeren Zeit stumpfen gewisse Dinge aber ab, zudem ist die Gesamt-Situation nicht zufriedenstellend".

Balinski von Entlassung überrascht

Roumen Balinski, der in Österreich seine aktive Karriere 1996 beim SK Vorwärts Steyr gestartet hatte und in der Folge in Braunau, Ranshofen, Schalchen, Geretsberg, Uttendorf, Weng, Pischelsdorf sowie Handenberg tätig gewesen war, hat die Entlassung überrascht. "Im Sommer wurde der Kader einigermaßen verändert und hatten danach mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Demzufolge war uns eine schwierige Situation bewusst und mussten auch etliche Niederlagen einstecken, ich war aber zuversichtlich, dass uns mit dem Sieg gegen Laab der Trendwechsel gelingen hätte können. Aber wenn die Ergebnisse in Summe nicht passen, greifen im Trainer-Geschäft die gewohnten Mechanismen", so Balinski. "Trotz der vielen Ausfälle und großen Problemen in der Offensive, konnten wir am Wochenende einen wichtigen Dreier einfahren", meint der nunmehrige Handenberger Ex-Trainer, der einer möglichen neuen Aufgabe aufgeschlossen gegenübersteht.

Etatmäßiger Kapitän übernimmt interimistisch die Verantwortung

Manuel Duller trägt bis zum Ende der Hinrunde die interimistisch Verantwortung. Der etatmäßige Kapitän ist aktuell aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht, unter dem 27-jährigen Eigengewächs sollen die Handenberger aber wieder in die Spur finden. "Wir haben uns für eine interne Lösung entschieden und sind davon überzeugt, dass Manuel frischen Wind entfachen und die Mannschaft unter seiner Führung den Herbst zu einem versöhnlichen Ende bringen kann. Das ändert aber nichts daran, dass wir nach einem neuen Chef-Trainer Ausschau halten, zumal Manuel als Spieler im neuen Jahr wieder ins Team zurückkehren und als Innenverteidiger unsere Abwehr stärken sollte", erklärt der Sektionsleiter, der dem nächsten Spiel mit gemischten Gefühlen entgegenblickt. "In Gurten erwartet uns eine überaus schwierige Aufgabe. Wir sind Realisten und wissen, dass gegen den souveränen Tabellenführer ein Punktezuwachs nicht unbedingt zu erwarten ist. Aber vielleicht gelingt uns am Sonntag eine Überraschung und können einen Bonuspunkt mit auf die Heimreise nehmen. Wichtig ist, dass wir in der restlichen Hinrunde noch einige Zähler einfahren und uns eine vernünftige Ausgangsposition für das neue Jahr verschaffen".