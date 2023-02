"Mehr als zufrieden" - SV Weng will im oberen Drittel bleiben

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 18:15

"Wir hatten einen schlechten Start, danach eine kleine Siegesserie. Deshalb sind wir eigentlich sehr zufrieden", fasst der sportliche Leiter des SV HARGASSNER Weng, Johannes Meindl, die Lage zusammen. In den ersten fünf Spielen konnte man nur fünf Punkte holen. Danach blieb man ganze sechs Spiele am Stück ungeschlagen, wovon man gleich fünf Spiele gewinnen konnte. Nach der Hinrunde liegt man mit 24 Punkten auf dem dritten Platz der 1. Klasse Süd-West. Zudem verfügt man über die zweitbeste Defensive der Liga. Die Stimmung im Verein sei deshalb auch "sehr gut".

"Glauben an die Mannschaft"

"Die Trainingsbeteiligung ist sehr erfreulich. Mit Erfolg motiviert man sich natürlich leichter zum Training", scherzt Meindl am Telefon. Die Vorbereitung ist bereits im vollen Gange, wie Meindl erzählt und schiebt auch gleich hinterher: "Wir werden sehr fit sein im Frühjahr". Der Trainingsfleiß sei aber nur eine von vielen Stärken, wie Meindl gegenüber Ligaportal erzählt. "Wir haben in allen Bereichen eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Das ist unser Erfolgsgeheimnis." Aus diesem Grund ist man in der Winterpause auch nur einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Daniel Fuchs ist ein zweiter Tormann von Aspach/Wildenau verpflichtet worden. "Wir haben einen zweiten Tormann gebraucht, der andere ist umgezogen." Mit Manuel Rauscher sei man "freundlich auseinander gegangen", wie Meindl versichert. Er schließt sich Peterskirchen an. Ansonsten hat man in der Mannschaft nichts mehr verändert. Schlimme Verletzungen gibt es zum Glück auch keine zu beklagen. Nur Mark Pilisi erholt sich noch von einem Muskelfaserriss.

"Oben bleiben so lange wie mögich"

Zwei Testspiele hat man bisher während der Vorbereitung absolviert und konnte auch gleich zwei fulminante Siege einfahren. Gegen Ranshofen gab es ein 9:0 zu feiern, gegen Geretsberg ein 6:0. Meindl versucht aber den Ball flach zu halten. "Das darf man nicht überbewerten." Weitere Testspiele sind geplant gegen Hohenzell, Miesenbach und Haag/Hausruck. Ende Februar geht es ins Trainingslager nach Fürstenfeld. "Dort passt es sehr gut für uns und es ist jedesmal eine Riesengaudi."

"Gurten wird relativ souverän Meister"

Mit Gurten 1b legt sich Meindl auf seinen Meisterfavoriten fest. Die anderen Teams, die auf den Plätzen zwei bis sechs liegen, werden sich seiner Meinung nach um den Relegationsplatz streiten und nimmt seinen Verein gleich aus dem Meisterrennen raus. "Wir sind glaube ich noch nicht soweit."

