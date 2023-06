SPG Palting/Seeham: "Trotz der vielen neuen Mannschaften ist die Liga wieder eng und ausgeglichen"

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 17:06

Nach einem soliden Herbst mit 19 gesammelten Punkten, kam die SPG Palting/Seeham exzellent durch das Frühjahr, holte in der Rückrunde starke 29 Zähler und landete in der 1. Klasse Süd-West am dritten Tabellenplatz. "Nach einem dritten Rang im Vorjahr war die Erwartungshaltung relativ hoch, hadern aber noch heute mit dem eher schwächeren Herbst. Das Frühjahr war dann super und hätten beinahe sogar noch die Relegation erreicht, letztendlich fehlten dazu aber drei Zähler. Demzufolge war die Pleite im letzten Heimspiel, gegen Waldzell, ärgerlich", erklärt Funktionär Christian Breitfuß.

16 Viczian-Tore

Die Elf um Spielertrainer Michael Fischinger feierte sieben Heimsiege und fuhr in der Fremde ebenso viele "Dreier" ein. Während drei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, trafen nur zwei Teams öfter ins Schwarze - der 26-jährige Ferenc Viczian, der im letzten Sommer aus Ungarn zur Spielgemeinschaft gewechselt war, zeichnete für 16 der insgesamt 60 SPG-Treffer verantwortlich. "Leider haben wir in der Hinrunde jene Punkte liegenlassen, die am Ende gefehlt haben. Doch aufgrund einer bärenstarken Rückrunde sind wir in etwa dort gelandet, wo wir hinwollten. Und zwei dritte Plätze in Folge sind eine beachtliche Leistung", so Breitfuß.

Neuer Mittelfeldspieler und zwei Abgänge - Ausschau nach Torwart

Da die Fischinger-Elf am kommenden Wochenende am Trumer Seen-Cup teilnimmt, wird bereits am heutigen Abend das Training wieder aufgenommen. Mit Branislav Samardzija (Friedburg Juniors) wird ein neuer Mittelfeldspieler anzutreffen sein. Zwei Akteure sind hingegen nicht mehr dabei. Während Sebastian Angerer nach Munderfing wechselt und sein Können beim Landesliga-Aufsteiger unter Beweis stellen möchte, ist Torwart Pietro Harringer künftig bei Bezirksligist Attergau aktiv. "Aufgrund des sportlichen Erfolges in den letzten Jahren besteht kein Handlungsbedarf, demzufolge wird sich im Sommer nicht viel tun. Nach dem Abgang von Harringer halten wir jedoch Ausschau nach einem Tormann. Weitere Transfers sind aber keine zu erwarten", spricht Christian Breitfuß von einer ruhigen Sommerpause.

Fischinger-Elf möchte wieder ganz vorne mitmischen

Nach zwei dritten Plätzen nehmen die Kicker aus dem Salzburger Land und dem Innviertel erneut einen Podestplatz ins Visier. "Wir wollen uns im oberen Drittel festsetzen und in der Tabelle wieder ganz vorne mitmischen. Auch wenn wir uns viel zutrauen und im Aufstiegskampf eine Rolle spielen möchten, ist unsere Truppe relativ jung, demnach muss alles passen, um ein kräftiges Wort mitreden zu können", meint der Funktionär. "Unsere Liga wurde im Sommer einigermaßen durcheinandergewirbelt, aber trotz der vielen neuen Mannschaften ist die Liga wieder eng und ausgeglichen. Es ist abermals eine ungemein spannende Saison zu erwarten, in der die Entscheidungen möglicherweise ganz am Schluss fallen werden. Die Leistungsstärke der neuen Teams ist noch nicht wirklich einzuschätzen, mit Lochen uns Ranshofen sind aber zwei Absteiger aus der Bezirksliga dabei. Zudem sind die starken Aufsteiger aus Pischelsdorf und St. Pantaleon nicht zu unterschätzen".

