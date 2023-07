Nach starkem Frühjahr, erneuter Trainerwechsel in Burgkirchen

Details Freitag, 07. Juli 2023 14:23

In der Hinrunde der 1. Klasse Süd-West sprangen für den UFC Burgkirchen lediglich zwölf Punkte heraus, weshalb die Innviertler als Schlusslicht überwintern mussten und in akuter Abstiegsgefahr schwebten. Nach dem Jahreswechsel sprang Neo-Trainer Herbert Moser quasi als "Feuerwehrmann" in die Bresche, löschte den Brand und führte die Kicker aus dem Bezirk Braunau ans sichere Ufer. Der UFC sammelte im Frühjahr starke 22 Zähler, eroberte als Neunter einen einstelligen Tabellenplatz und landete am Ende im Mittelfeld. Nach dem gemeisterten Abstiegskampf schwingt in Burgkirchen ein neuer Coach das Zepter.

Tolles Frühjahr

Der Neuntplatzierte feierte auf eigener Anlage fünf Siege und behielt auf fremden Plätzen vier Mal die Oberhand. Fünf Mannschaften trafen weniger oft ins Schwarze - Thomas Wührer zeichnete für 16 der 51 UFC-Treffer verantwortlich - aber auch nur sechs Teams kassierten wenige Gegentore. "Mit der Verpflichtung von Herbert Moser ist uns im Winter ein Glücksgriff gelungen und in der Rückrunde alles aufgegangen, was wir uns erhofft hatten. Kompliment an Trainer und Mannschaft zu einem tollen Frühjahr", erklärt Sportchef Günter Dorigatti. "Wir haben in der zweiten Meisterschaftshälfte eine bärenstarke Performance abgeliefert, mussten im Frühjahr lediglich drei Niederlagen einstecken und konnten den Klassenerhalt vorzeitig sichern. Der gesamte Verein ist seit Jahresbeginn im Aufwind, denn auch die Reserve hat eine sensationelle Rückrunde absolviert und acht Siege gefeiert".

Erneuter Trainerwechsel

Nach erfolgreicher Mission beendete Burgkirchens Übungsleiter seine Tätigkeit. "Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit und tollen Erfolge wollten wir mit Moser unbedingt verlängern, Herbert nimmt sich jedoch aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. Auf der Suche nach einem Nachfolger sind wir inzwischen fündig geworden", spricht Dorigatti das Engagement von Mirza Kujovic an. "Kujovic war nicht nur ein exzellenter Fußballer, sondern hat auch als Trainer in Mattighofen ausgezeichnete Arbeit geleistet undf war zuletzt in Uttentorf tätig. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und hoffen, dass uns mit seiner Verpflichtung ein ähnlicher Glücksgriff gelungen ist, wie im Winter mit Moser".

Je fünf Zu- und Abgänge

In der Sommerpause wurde in Burgkirchen nicht nur der Trainer gewechselt, auch der Kader hat sich einigermaßen verändert. Nach neun Jahren in Ranshofen bzw. Braunau kehrt Markus Reitsamer zu seinem Stammverein zurück. Auch Tom Kreilinger war zuletzt in Ranshofen tätig, nach drei Kreuzbandrissen ist der 25-Jährige jedoch seit geraumer Zeit außer Gefecht. Mit Milutin Radonjic streift ein Offensivspieler aus Serbien das UFC-Trikot über. Zudem wechseln mit Anas Yassin (Schalchen) und Fahrudin Besic (Gilgenberg) zwei Defensivspieler nach Burgkirchen. "Das Einkaufs-Programm ist grundsätzlich abgeschlossen und sollten uns gut verstärkt haben. Allerdings sind einige Leistungsträger nicht mehr dabei", spricht der Sportchef unter anderem Tobias Laimer an, der sich eine Auszeit nimmt. Neben Christian Rothböck, der zu OÖ-Ligist Friedburg wechselt, haben auch Samim Amiri (Handenberg), Drazen Vlasic (Mauerkirchen) und Johannes Riess (Uttendorf) den Verein verlassen.

Zuversicht in Burgkirchen

Aktuell richtet man in Burgkirchen den Fokus ausschließlich auf das an diesem Wochenende stattfindende traditionelle und stets gut besuchte Sportfest. In der nächsten Woche ist dann aber Schluss mit lustig, wird am kommenden Mittwoch die Vorbereitung in Angriff genommen. Im ersten Testspiel ist am 22. Juli Bezirksligist Neuhofen/I. der Gegner. Nach der starken Performance im Frühjahr hofft man im Innviertel auf einen ähnlich erfolgreichen Herbst. "Natürlich hoffen wir insgeheim, an die tollen Leistungen vom Frühjahr anknüpfen zu können. Nach dem Trainerwechsel und der Kaderveränderung kann man die aktuelle Leistungsstärke aber noch nicht einschätzen. Dennoch blicken wir der neuen Saison zuversichtlich entgegen, wollen uns vom Abstiegskampf fernhalten und im sicheren Mittelfeld der Tabelle positionieren", wünscht sich Günter Dorigatti eine sorgenfreie Meisterschaft.

