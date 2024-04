Waldzell überflügelt USV Pattigham/Pramet in der Tabelle

Details Dienstag, 02. April 2024 16:59

Beim SV Waldzell holte sich der USV TOPFenster Pattigham/Pramet eine 0:3-Schlappe ab. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Waldzell als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. USV Pattigham/Pramet hatte mit 5:1 gesiegt.

Doppelschlag kurz vor der Pause

Die Anfangsphase gestaltete sich noch recht ausgeglichen, keinem der beiden Kontrahenten gelang es so richtig, das Zepter an sich zu reissen. Die zumindest bis kurz vor der Pause: Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Bernhard Hierandtner das 1:0 für den SV Waldzell sicher (32.). In der 37. Minute erhöhte dann Florian Schwendmaier auf 2:0 für die Heimmannschaft. Mit der Führung für Waldzell ging es in die Halbzeitpause. Der dritte Streich des SV Waldzell war Schwendmaier vorbehalten (59.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Harald Drachta feierte Waldzell einen dreifachen Punktgewinn gegen den USV TOPFenster Pattigham/Pramet.

Zahlen und Fakten

Durch die drei Punkte gegen USV Pattigham/Pramet verbesserte sich der SV Waldzell auf Platz neun. Durch den klaren Erfolg über den USV TOPFenster Pattigham/Pramet ist Waldzell weiter im Aufwind.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von USV Pattigham/Pramet derzeit nicht. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Das nächste Mal ist der SV Waldzell am 07.04.2024 gefordert, wenn man beim SV Hargassner Weng antritt. Der USV TOPFenster Pattigham/Pramet empfängt schon am Sonntag die SPG Palting/Seeham als nächsten Gegner.

1. Klasse Süd-West: SV Waldzell – USV TOPFenster Pattigham/Pramet, 3:0 (2:0)

59 Florian Schwendmaier 3:0

37 Florian Schwendmaier 2:0

32 Bernhard Hierandtner 1:0



